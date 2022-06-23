Soylu: Yangının nasıl çıktığına dair bir tespitimiz ve kimliğimiz var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Marmaris'te yangın bölgesinde açıklama yaptı.

Soylu'nun açıklamasından satır başları şöyle:

Şurada hayvan kurtarma derneğinin bir tane kirpiyle bir tane kaplumbağayı kurtarma sevincine ortak olun. Gece görüşlü helikopterlerle ilgili ortaya konulacak adımların çok iyi hesaplanması lazım. Başka bir faciayla karşılaşmamız lazım.

Türkiye her meselesini yönetebilecek kudrete sahiptir. Türkiye bu konuda sanki aciz gibi gösteriliyor. 1500 sorti var şu anda hesaplanan. Devleti aciz göstermek şu durumda doğru değildir, yanlış bir davranış. Orman Bakanlığımız planlamayı çok iyi gerçekleştiriyor. Güvenlik de alınıyor.

Yangında sabotaj var mı?

Yangının nasıl çıktığına dair bir tespitimiz ve kimliğimiz var. Arkadaşlarımız üzerinde çalışıyor. Yakın zamanda bunu paylaşacağız.