HAK-İŞ: Kamu hizmetleri, adil ve medeni bir toplumun temelidir

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Kamu hizmetlerine daha fazla yatırım yapılması, gelir adaletsizliği ve yoksullukla mücadelede en güçlü politika araçlarından biridir. Kamu hizmetleri, adil ve medeni bir toplumun temelidir." ifadelerini kullandı.

Arslan, Birleşmiş Milletler Dünya Kamu Hizmetleri Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Günün amacının, topluma kamu hizmetinin değerini ve erdemini hatırlatmak, kamu hizmetlerinin kalkınmadaki büyük rolünü vurgulamak ve gençleri kamu sektöründe kariyer yapmaya teşvik etmek olduğunu belirten Arslan, 1990'lı yılların başından itibaren Dünya Bankası ve IMF gibi kuruluşların baskısı sonucu dünyada birçok ülkede kamu hizmetlerinin özelleştirildiğini veya özel taşeron şirketlere devredildiğini anımsattı.

Arslan, "Kar sağlamayı insanın ve emeğin önüne koyan bu anlayış, dünyanın birçok ülkesinde halen kamu maliyesine büyük bir ekonomik yük oluşturmakla birlikte kamu hizmetlerinin kalitesini büyük ölçüde düşürmeye ve kamu işçilerini insani olmayan koşullarda çalışmaya mecbur bırakmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ekonomik kalkınma ve refah için gerekli"

Temel kamu hizmetlerinin özelleştirmeler ve benzeri yollarla kamunun devre dışı bırakılarak yapılmasına itiraz ettiklerini vurgulayan Mahmut Arslan, şu ifadelere yer verdi:

"Kamu hizmetlerine daha fazla yatırım yapılması, gelir adaletsizliği ve yoksullukla mücadelede en güçlü politika araçlarından biridir. Kamu hizmetleri, adil ve medeni bir toplumun temelidir. Kamu hizmetleri fırsatları genişletir, savunmasızları korur ve herkesin yaşam kalitesini iyileştirir. Kamu hizmetleri, ekonomik kalkınmamız ve refahımız için gereklidir.

HAK-İŞ olarak kaliteli ve sürdürülebilir kamu hizmetlerinin sağlanmasının kamu çalışanlarının kaliteli çalışma koşulları ve kaliteli bir şekilde donanıma ve liyakati ile mümkün olduğunu düşünüyoruz. Kamuda kaliteli sürdürülebilir ve kalıcı istihdam tesis edilmeli, kaynakların ve personelin gelişen sosyal ihtiyaçlara ayak uydurabilmesini sağlamak için sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalı ve sendikal örgütlenme teşvik edilmelidir."