AK Partili Mahir Ünal: Cumhurbaşkanımızın zam talebi yok

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal maaş ve ek bütçe tartışmalarıyla ilgili olarak "Cumhurbaşkanımızın zam talebi yok. Kendi ödeneğiyle ilgili herhangi bir isteği olmadı." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın açıklaması şu şekilde;

Cumhurbaşkanımız kendi ödeneği ile ilgili kendisi artış talep etmedi. Cumhurbaşkanımızın talep etmemesi şöyle bir sorun ortaya çıkardı. 3 bine yakın milletvekilinin maaşlarında bir artış olmayacağı anlamına geliyordu.

Konu cumhurbaşkanımıza arz edildi. Buradan bir çağrı yapıyorum. Milletvekili maaşlarını cumhurbaşkanı maaşına endeksli olmasından çıkaralım. Bunu neden cumhurbaşkanı maaşına artış yapıyor gibi gösteriyorlar. Son derece çirkin bir yaklaşım.