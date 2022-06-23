Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Pozantı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Haziran 2022 15:09
Alpu Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Pozantı Orman İşletme Müdürü Bünyamin Üçgül ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Nuri Dilek de söndürme çalışmalarını takip etti.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız