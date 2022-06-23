Marmara'ya akan beyaz sıvıya inceleme
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir dereden beyaz renkte dökülen sıvı İzmit Körfezi'ne akarken, incelenmek üzere sudan numune alındı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 23 Haziran 2022 15:11
İzmit Körfezi Değirmendere sahili bölgesinde dereden beyaz renkte bir sıvı döküldüğünü fark edenler durumu belediyeye bildirdi.
Ekipler incelenmek üzere beyaz sıvıdan kavanozlara numune aldı. Sıvının nereden döküldüğünün tespiti için çalışma başlatıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız