Tiktok çılgınlığı! Birbirlerine kurşun yağdırdılar
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 gencin tabancalarla birbirlerine ateş ettikleri anları, bir başkası kayıt altına alıp sosyal medya hesabından paylaştı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 23 Haziran 2022 16:40
Olay gece saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz isimleri belirlenemeyen 2 şahıs, tabancalarla birbirine ateş etti.
Bir başka şahıs ise o anları amatör kamera ile kayıt altına alarak sosyal medya hesabından paylaştı.
Sosyal medyada Tiktok'ta paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattılar.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız