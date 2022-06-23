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Bakan Çavuşoğlu: İsrail ile ilişkilerde yeni aşamaya geçilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ile Türk dışişleri arasındaki ikili siyasi ve bölgesel istişarelerin önem taşıdığını belirterek, "Diplomatik temsil düzeyimizin de büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Haziran 2022 16:52
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Bakan Çavuşoğlu: İsrail ile ilişkilerde yeni aşamaya geçilecek

Bakan Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu, görüşmelerde Türkiye ile İsrail arasında başlayan olumlu diyaloğu somut adımlarla ilerletme kararlılığının teyit edildiğini belirterek "Kısa vadede karşılıklı üst düzey ziyaretleri devam ettireceğiz. Dışişleri Bakanlıklarımız arasında ikili siyasi ve bölgesel istişareler önem taşıyor. Diğer taraftan diplomatik temsil düzeyimizin de büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, İsrail ile güvenlik konusunda iş birliği içinde olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Ülkemizde İsrail vatandaşlarına yönelik terör tehdidi konusunda Sayın Lapid ile yakın temas halindeydik. Kurumlarımız arasında istihbarat ve bilgi paylaşımı sürekli gerçekleşti, Devlet Başkanı Sayın Herzog da bu hususta Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la görüştü. Güvenlik kurumlarımız yakın iş birliği içinde çalışmayı sürdürüyorlar, temas halindeler ve şunu söylemek isterim; bu tür olayların ülkemizde yaşanmasına hiçbir şekilde izin veremeyiz, ülkemiz içinde tür hesaplaşmalara da izin vermeyiz, terör saldırılarına da izin vermemiz mümkün değil. Bu konuda gerekli mesajlar da verilmiştir."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) orman yangınlarının söndürülmesi için İsrail'in verdiği desteğe teşekkür ederek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yangının söndürülmesi için İsrail iki uçak gönderme kararı aldı. Teşekkür ediyoruz. Bugün kendileri 'İhtiyaç var mı?' diye sordular. Orman Bakanlığımıza ve ilgili arkadaşlarımıza sorup eğer ihtiyaç varsa kendilerine döneceğiz ama bu teklifleri için de çok teşekkür ediyorum." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

İsrail'deki yoğun iç siyaset gündemine rağmen mevkidaşı Lapid'in bugünkü ziyareti özellikle gerçekleştirmek istediğini kaydeden Çavuşoğlu, Lapid'in başbakanlık görevinde de kendisine üstün başarılar diledi.

Çavuşoğlu, mevkidaşı Lapid'in başbakanlık döneminde de iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi.

- "Önümüzdeki dönemde Karma Ekonomik Komisyon toplantısını gerçekleştireceğiz"

Görüşmelerde iki ülkenin ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi için atılabilecek adımları ele aldıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Önümüzdeki dönemde Karma Ekonomik Komisyon toplantısını gerçekleştireceğiz. Eylül ayında ya da ekim ayında, İsrail tarafından iki tarih geldi. Arkadaşlarımız gerek İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, gerekse ticaret bakanlığımız bu tarihler üzerinde çalışıyor. En kısa süre içinde İsrail'e bu tarihler konusunda geri dönüş sağlayacağız." diye konuştu.

Çavuşoğlu, bugün ayrıca karşılıklı sektörel heyet ziyaretleri, yüksek teknoloji alanında ortak projeler, turizm iş birliği olanaklarının artırılması gibi hususları da değerlendirdiklerini belirterek, İsrail'e taze meyve ihracatı için iki ülkenin tarım bakanlıklarının temaslarını sürdürdüğünü dile getirdi.

- "KKTC'deki yangının söndürülmesi için İsrail iki uçak gönderme kararı aldı"

Türkiye ve KKTC'deki orman yangınlarının söndürülmesi için İsrail'in verdiği ilgi ve desteğe teşekkür eden Çavuşoğlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yangının söndürülmesi için İsrail iki uçak gönderme kararı aldı. Teşekkür ediyoruz. Bugün kendileri 'İhtiyaç var mı?' diye sordular. Orman Bakanlığımıza ve ilgili arkadaşlarımıza sorup eğer ihtiyaç varsa kendilerine döneceğiz ama bu teklifleri için de çok teşekkür ediyorum." dedi.

Çavuşoğlu, sivil havacılık alanındaki istişarelerin ilgili kurumlar arasında 4 Temmuz'da yapılacağını belirterek, denizcilik istişarelerini en kısa zamanda tekrar gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

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Bakan Çavuşoğlu, öte yandan enerji alanında diyaloğu sürdürmek ve iş birliği seçeneklerini de devam ettirmek istediklerini vurguladı.

- "Barış umutlarına zarar verebilecek ek adımlardan kaçınılması gerektiğini söylüyoruz"

Filistin-İsrail meselesinin de gündemlerinde olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, bu konudaki beklentilerini ve hassasiyetlerini İsrail tarafının iyi bir şekilde bildiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Özellikle iki devletli çözüm ve barış umutlarının zarar görmemesi için herkesin dikkatli adım atması gerekiyor. Barış umutlarına zarar verebilecek ek adımlardan kaçınılması gerektiğini söylüyoruz." dedi.

Bu ziyaretin özellikle Türkiye-İsrail ilişkilerini daha da geliştireceğine inandığının altını çizen Çavuşoğlu, "Böylesine iç siyasette çalkantılı bir günde Sayın Lapid'in bu ziyareti gerçekleştirmesi, ilişkilerimize verdikleri önemin bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, gelecek dönemde diyalog ve iş birliğini artırarak devam ettireceklerini söyledi.

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