CNN TÜRK ekibi Marmaris'te alevlerin ortasında kaldı

Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangınla mücadele son sürat devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 20 OGM helikopteri olmak üzere 27 helikopter ve 14 uçak söndürme çalışmalarına yeniden katıldı. Yangın, Hisarönü Mahallesi Bördübet Mahallesi 17 adalar mevkiinde önceki gün çıkmış, alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılmıştı.

CNN TÜRK EKİBİ ALEVLERİN ORTASINDA KALDI

Marmaris'te devam eden yangında CNN TÜRK ekibi yangının ortasında kaldı. CNN Türk muhabiri Ceylan Sever o anları anlattı: "2 saat kadar önce o Karacabey mevkiine kadar çıktık. Tam yayını yapacaktık ki alevler iki yanı sarmaya başladı. Görevliler oradan hızla uzaklaştırmaya başladı. Yangını söndürme çalışmalarında görev alan kişilerin zor anları ve basın mensuplarının yine o an kaçmaya çalıştığı o anları ekranlarınıza getirelim...

Marmaris Yangını devam ediyor. Kameraman arkadaşım Halil Kahraman ile birlikte ormanın içerisinde Karacabey müdürlüğündeyiz. Yangın öte yana kadar sıçradı. Görevli araçlar çok yakınlaştığını söylüyorlar.

"GELİYOR, ÇIKIN ÇIKIN"

Görevli araçlar da burayı terk ediyor. Alevler sıçradı rüzgar yönünü değiştirince... Görevli araçların siren seslerini duyuyoruz.



Alevler yükseldi, havadan müdahale devam etse de iki tarafa doğru sıçramış durumda. Biz de endişe duyuyoruz. İtfaiye aracı geliyor. Çok acil buradan ayrılmamız gerekiyor. Çok acil buradan çıkmamız lazım. Alevler geliyor, geliyor. Geliyor, çıkın çıkın... Alevler karşı yöne sıçradı. Büyük araçlar burayı terk ediyor o yüzden. Acilen buradan ayrılmamız lazım. Halil Koş... Koş... Koş... Su patladı. Alevlerin arasında kaldık. Uç, git, bırak..."