Karadeniz Teknik Üniversitesine engelli sürekli işçi alınacak

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, hasta bakımı ve temizliği hizmetleri ile beden işçisi olarak 3 engelli istihdam edilecek.

Sürekli işçi statüsüne başvurular, 27 Haziran 2022'ye kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak. Kura çekimi ise 7 Temmuz'da noter huzurunda gerçekleştirilecek.