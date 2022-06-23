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Melik Gökçek'ten geri alınan cip satılamadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, eski Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten yıllar sonra geri alınabilen zırhlı cip satışa çıkarıldı. İhalede 2.2 milyon teklif verildi. Fiyatı düşük bulan komisyon ihaleyi iptal etti. Cip için yeniden ihale yapılacak.

Kaynak : Sözcü
Eklenme : 23 Haziran 2022 19:52
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Melik Gökçek'ten geri alınan cip satılamadı

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; Melih Gökçek tarafından 2013 yılında belediye kaynaklarından satın alınan ve geçen yıl Aralık ayında geri verilen edilen Toyota Land Cruiser marka cip için1 milyon 871 bin 122 TL muhammen bedel tespit edildi. 4 isteklinin katıldığı ihalede en yüksek teklif 2 milyon 202 bin TL oldu.

İhale komisyonu, satış ihalesine az sayıda istekli katılması ile ihale sonucunda satış bedelinin düşük kalması sebebiyle kamu yararı gereği ihaleyi oy birliğiyle iptal etti.

2013 model siyah renk, Toyota Land Cruiser zırhlı, 8 silindirli 4,5 litrelik motora sahip aracın satışı için yeniden ihaleye çıkılacak.

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