Bekir Bozdağ: Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır, adaylığı yasaldır
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Adaylığı yasaldır." dedi.
Kaynak : DHA
Eklenme : 23 Haziran 2022 21:05
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağına ilişkin tartışmalara son noktayı koydu.
Bakan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının yasal olduğunu belirtti.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Adaylığı yasaldır." dedi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız