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Kurbanlıklar Anadolu Yakası'ndaki pazarlarda yerlerini almaya başladı

Türkiye'nin birçok noktasından İstanbul'a gelen kurbanlıklar Anadolu Yakası'ndaki satış yerlerine gelmeye başladı. Bu gece yarısından itibaren de kurbanlıklar Avrupa Yakası'ndaki pazarlarda yerlerini alacak.

Kaynak : DHA
Eklenme : 23 Haziran 2022 22:22
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Kurbanlıklar Anadolu Yakası'ndaki pazarlarda yerlerini almaya başladı

Kurban Bayramı'na 16 gün kala Türkiye'in birçok noktasından TIR ve kamyonlara yüklenen kurbanlıklar, İstanbul Anadolu Yakası'na giriş yaptı. Sultanbeyli'deki kurban satış merkezine gelen kurbanlıklar araçlardan indirilerek çadırlarına götürüldü. Satış merkezine gelen ilk müşteriler ise satıcılar ile pazarlık yaptı. Bugün saat 00.00 itibariyle de araçlarla gelen kurbanlıklar Riva Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktası'ndaki işlemlerinin ardından Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanarak Avrupa Yakası'ndaki pazarlarda yerlerini alacak.

"EN DÜŞÜK HAYVANIMIZ 30 BİN LİRA."

Muş'tan 50 büyükbaş hayvan getiren Abdullah Şavlı, "Her sene kurbanlık getiriyoruz. Bu sene de 50 büyükbaş hayvan getirdim. Geçen sene biz çadır yerine 11 bin lira verdik. Şimdi 18 bin lira. Geçen sene 25'e sattığımız malı bugün 63'e sattım. Geçen sene bu pazarda 300 çadır vardı. Şimdi 180 tane çadır var. Belediye sağolsun çadırlarımıza çok iyi bakmış. Çok temiz. Suyu, yemliği her şeyi on numara. Bu sene çok razıyız belediyeden. En düşük hayvanımız 30 bin lira, 60 bin liraya kadar." dedi.

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