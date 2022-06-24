Buğday stokları tüccarın elinde patladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gıda krizinin çözümüne yönelik gerçekleştirdiği diplomatik çalışmalar ve Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasında kurulan 'kırmızı hat' diplomasisi olumlu sonuçlar vermeye başladı. Buğday yüklü 'Azov Concord' isimli Türk gemisi, Rus ordusu kontrolündeki Ukrayna'nın Mariupol Limanı'ndan ayrılarak Türkiye'ye doğru yola çıktı. Yakında buğday ithalatında önündeki engellerin tamamen kaldırılması beklenirken, stoklar vatandaşın ekmeğiyle oynayan tüccarların elinde patladı.

FİYATLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ

İstanbul Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı ayçiçeği yağında yaşanan durumun benzerinin buğdayda da yaşandığını belirterek "Stokçular artık daha ürün gelmeyecek, fiyatlar daha da artacak diye ayçiçeği yağı stoklamıştı. Hatta o zamanlar marketlere hücum olmuş, raflar boşalmıştı. Bu süreçte hiç arz sıkıntısı yaşanmadı. Benzer durum buğdayda da yaşandı. Ukrayna'dan buğday gelmeyecek, ürün tedarik edilemeyecek, fiyatlar daha da artacak diye stok yapıldı. Artık buğday fiyatlarının tavan yaptığını, bir daha artmayacağını düşünüyoruz. Şu an hasat başladı. Gayet güzel gidiyor. Rekolte üst düzeyde. Uluslararası piyasalarda buğdayın fiyatı da 1.300 dolarlarda 1.000 doların altına geriledi. Dünyada savaş gibi ekstrem bir durum olmazsa buğdayın bir daha bu fiyatları göreceğini düşünmüyorum. Hatta biraz daha gevşeme olabilir" dedi.

İthal buğdayın ise katma değerli ürün haline getirilerek ihraç edildiğine dikkat çeken Taycı şöyle devam etti: Dünyadaki makarna ihracatının yüzde 6'sını Türkiye yapıyor. Un ihracatında dünyada 5. sıradayız. Bunun için ithal buğdaya ihtiyaç var. Aynı zamanda bu ürünler bize katma değer kazandıran ürünler. Bunları satabilmek için ithalata ihtiyacımız var.

EKMEĞE ZAMMIN SEBEBİ UN DEĞİL

Son dönemde ekmekteki fiyat artışlarına da değinen Taycı "Bu yıl 20 milyon ton rekolte bekleniyor. Bizim ihtiyacımız da 21-22 milyon ton. Yerli üretim buğday zaten iç piyasanın un ihtiyacı için kullanılıyor. Ekmek fiyatlarındaki artışın sebebi un değil. Zaten TMO fırınlara uygun fiyatlı un tedarik ediyor. Ancak elektrik, doğalgaz ve akaryakıt maliyetlerindeki artış, iş yeri kiralarında yaşanan artışlar, işçi giderleri artıyor. Temmuz ayında asgari ücrete de zam bekleniyor. Yüzde 40 gibi bir orandan bahsediliyor. Bütün bunlar fiyat artışlarını tetikliyor" diye konuştu.

ÖMER TEMÜR