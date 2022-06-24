Asgari ücrete ara zam gelir mi?

Milyonların gözü temmuz ayında yapılacak maaş zamlarında.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, temmuz ayında memurlara yapılacak zammın haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşeceğini söyledi:

"2022 Ocak ayında çalışanlarımızın aylıklarına yüzde 30,95 artış yapılmıştı. Temmuz ayında yapılacak artış haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşecek olup, yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın ayılıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır."

Emeklilere yapılacak artışın da yaklaşık yüzde 40 oranında olacağını öngördüklerini belirten Bakan Nebati, sözlerine şöyle devam etti:

"2022 yılında memur emeklilerimizin aylıklarında kümülatif artış yüzde 83'e, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin kümülatif artışı yüzde 76'ya ulaşacaktır. Emekli aylıklarının artışının etkisi 180 milyar lira civarındadır. Prim gelirlerindeki artış dikkate alınarak SGK'ya yapılacak transferlerin toplamı 154 milyar TL olarak teklif ediyoruz."

Peki asgari ücrette durum ne olacak? TRT Haber'e konuşan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarkan Zengin, memurların ve asgari ücretli çalışanların zam durumunu değerlendirdi.

Son günlerdeki açıklamaların asgari ücrete zam yapılması ihtimalini güçlendirdiğini söyleyen Zengin, asgari ücretli çalışana yapılacak zammın tüm ücretleri etkileyeceğini hatırlattı.

Kaynak:TRT Haber