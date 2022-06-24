FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan kadın yakalandı
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Haziran 2022 09:29
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlüyü Melikgazi ilçesindeki adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız