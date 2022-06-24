Altılı masadan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk açık destek

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da yerel yayın yapan bir radyoda Gazeteci Yazar İsmail Akar'ın konuğu oldu.

"Siz kendiniz adaylık düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Uysal, "Kendi adıma bireysel bir hesap içinde hiç olmadım. 20 yılı aşkın siyasi hayatımda ilkeli duruşa devam ediyorum. Bu yüzden Afyonkarahisarlı olarak ekmeğini yediğim, suyunu içtiğim Afyonkarahisar'dan milletvekili adaylığı önceliğimdir" ifadelerine yer verdi.

"Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek veririz"

"Kılıçdaroğlu'nun aday olmasına durumuna nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna da yanıt veren Uysal, "Bizim için birinci öncelik cumhurbaşkanlığı. Tabii ki TBMM'de de Millet İttifakı olarak parlamenter sisteme geçmek adına güçlü çıkmak zorundayız. Cumhurbaşkanı adayı konusunda temel kuralları koyduk 6'lı masa olarak.