Dolar haftayı yükselişle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar haftayı 17,37 seviyelerinde kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Haziran 2022 18:15
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|17,3510
|17,3520
|17,3700
|17,3700
|Avro
|18,2600
|18,2610
|18,3110
|18,3120
|Sterlin
|21,2190
|21,3260
|21,2910
|21,3980
|İsviçre Frangı
|18,0330
|18,1260
|18,1440
|18,2350
|ANKARA
|ABD Doları
|17,3210
|17,4010
|17,3400
|17,4200
|Avro
|18,2200
|18,3000
|18,2710
|18,3510
|Sterlin
|21,1590
|21,3690
|21,2300
|21,4400