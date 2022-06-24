Bakanlık, 'cinsel istismarı' anlatan çocuk kitabını muzır yayın ilan etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulunun Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, Brigitte Labbe ve Michel Puech tarafından yazılan, Jacques Azam tarafından resimlenen, Azade Aslan tarafından Türkçeye çevrilen ve Günışığı Kitaplığı tarafından basımı yapılan "Çıtır Çıtır Felsefe" serisinde yer alan tüm kitapların resen incelendiği belirtildi.

Kararda inceleme sonucu, seride yer alan "Oğlanlar ve Kızlar", "Aşk ve Dostluk", "İyi ve Kötü", "Küçükler ve Büyükler", "Beden ve Akıl", "Diktatörlük ve Demokrasi", "Cesaret ve Korku" isimli kitapların içerisinde yer alan bazı ifade, görsel ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Bu nedenle söz konusu kitabın, 1117 sayılı Kanun'un 3266 sayılı Kanun'la değişik 4. maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına oy birliğiyle karar verildiği ifade edilen kararda, söz konusu maddenin, muzır ilan edilen yayınların "Reklam ve propagandasının yapılamayacağı, açıkta teşhir edilemeyeceği, okul ve benzeri yerlere sokulamayacağı ve 18 yaşından küçüklere satılamayacağı" hükmünü içerdiği belirtildi.

Söz konusu yayında, mahzurlu bulunan bölümler: