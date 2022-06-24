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Togg'un 4. yılında seri üretim için geri sayım başladı

Togg'un deneme üretiminin, inşaatı ve üretim bantları tamamlanmak üzere olan Gemlik Tesisleri'nde temmuz ayı sonunda başlaması bekleniyor- Bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır hale gelecek tesislerde, ilk seri üretim araç da aynı tarihte banttan inecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Haziran 2022 11:59
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Togg'un 4. yılında seri üretim için geri sayım başladı

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 25 Haziran 2018'de kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), kuruluşunun üzerinden geçen 4 yılın ardından Türkiye'nin vizyon projelerinden olan otomobili banttan indirmeye hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla Türkiye'nin yerli ve milli otomobil rüyası için kurulan ve Türkiye'nin mobilite dönüşümüne liderlik etmesi beklenen Togg, 25 Haziran'da kuruluşunun 4. yılını dolduruyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, dünyada oyuncuları henüz başlangıç çizgisinde olan elektrikli akıllı cihazlar yarışında, Türkiye'nin küresel markası olarak boy gösteren Togg, seri üretime geçme konusunda son hazırlıklarını yapıyor.

Gelinen noktadan geriye dönüp bakıldığında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 27 Aralık 2020'de gerçekleşen toplantıda "C-SUV", C-Sedan" modellerin özelliklerinin ilk kez kamuoyuyla paylaşılmasının ardından, hem markalaşma hem de üretim anlamında önemli adımlar atıldı.

Türkiye'nin klasik otomotiv endüstrisinin mobilite ekosistemine dönüşüm devriminin öncüsü olarak kabul edilen projede süreç, yola çıkılırken planlandığı şekilde devam ediyor. Bu çerçevede, fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak amacıyla kurulan Togg, Gemlik'te 18 Temmuz 2020'de başladığı tesis inşaatı çalışmalarında sona yaklaştı.

Çalışanlarının en az yüzde 30'u kadınlardan oluşacak tesiste, üretim başlangıcında yerlilik yüzde 51 olacak, 2025'te yüzde 68'e kadar ulaşacak.

- Tedarikçilerin tamamı seçildi

Dünyadaki 10 küresel şirketle iş birliği yapma konusunda gizlilik anlaşması yapılırken, Togg'un ilk aracı için tedarikçilerin tamamı seçildi.

Bunların yüzde 75'i Türkiye'den, yüzde 25'i ise Avrupa ve Asya'dan farklı şirketlerden oluşuyor.

- Yılın son çeyreğinde seri üretime hazır olacak

Aynı çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle "Bir Fabrikadan Daha Fazlası" olarak tanımlanan Togg Gemlik tesisinde 1,6 kilometrelik test pisti de tamamlandı. Togg, deneme üretimine adım adım yaklaşılan Gemlik tesisindeki çalışmalarda kilit aşamalardan birini daha kusursuz şekilde tamamladı. Parça kontrol ve doğrulamaları ardından ilk C-SUV gövdesini robot hatlarından başarıyla üretti.

Toplam 250 robotun yer alacağı tesiste, bu yılın temmuz ayı sonunda deneme üretimleri başlayacak. Planlar dahilinde ilerleyen Togg, bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır olacak.

- 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak

Verilen bilgiye göre, segmentinin en uzun aks mesafesine sahip doğuştan elektrikli otomobil, tasarımının yanı sıra teknik özellikleriyle de öne çıkıyor.

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Buna göre, Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile "300+" ve "500+" kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak.

- 81 ilin tamamında yüksek hızlı şarj istasyonu kurulacak

Öte yandan, şarj alt yapısına ilişkin de çalışmalar hem Bakanlık hem de Togg tarafında devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "81 ilin tamamında, 1.500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulmasına yönelik toplamda 300 milyon liralık destek sağlayacağız. Böylece bir yıl içinde Türkiye'yi şarj istasyonları ile donatmış olacağız." açıklamasında bulunmuştu.

- 2023'ün ilk çeyreği sonunda yollarda olması bekleniyor

Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk aracı olan SUV pazara çıkacak. Ardından da yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.

Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak olan Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı modelde toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.

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