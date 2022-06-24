Soylu, orman yakanlara ağır ceza istedi, 'idam cezası'ndan bahsetti

Marmaris'teki orman yangını 4. gününde devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile birlikte yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Soylu, orman yangınlarıyla ilgili cezaların artırılması artırılması gerektiğini belirtti. 'İdam' cezasından bahseden Soylu, "İdam cezası Türkiye'de çok tartışılıyor. Ama idamın da kendine ait bir caydırıcılık süreci söz konusudur" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Soylu, "En büyük riskimiz öğleden sonra çıkabilecek rüzgar. Biz onun oluşturacağı sonuçlarla ilgili tedbirleri almaya çalışıyoruz. Bu bölgeye gelip de buranın hassasiyetini yaşamayıp, bir söz söyleyip de boş lakırdı olsun ne olursa olsun diyenler var. Bizim zihnimizi en çok meşgul eden budur" diye konuştu.

'Burada helikopter yok' demek bir yalandır

"Yalanla uğraşamıyoruz. Bir yalanmetre icat edilse herhalde Türkiye'de afetle ilgili söylenen yalanlar üzerinden büyük cirosunu yapar" diyen Bakan Soylu, "Bir partinin genel başkan yardımcısı, ki o genel başkanın sözcüsüdür, Marmaris'e gelip 'Burada helikopter yok' demek bir yalandır. O doğru... Ama ikinci yalan, yangının riskinin nereye olduğunu bilmeden bu yangını Cumhurbaşkanlığı'nın Okluk Koyu'ndaki yeri için bütün hava uçaklarını yapıyorlar diye bir zihnimizle dalga geçmek, iki milletle dalga geçmek" ifadelerini kullandı.

Ayıptır, yazıktır, günahtır. Yangın bitsin, ondan sonra konuşun

Bakan Soylu, şöyle devam etti: "TBMM altında bulunan bir milletvekiline uluorta yalan söylemek yakışmaz. Genel başkanlarının sözcülüğünü yapan bir kişiye, genel başkan yardımcısı olarak bulunan bir kişiye hiç yakışmaz. Allah'tan korkun, kuldan utanın. Hukukun kendine ait yalana karşı bir yaptırımı var. Ama biz Müslüman bir milletiz. Yalanı İslamiyet, dinimiz çerçevelendirmiş ve yalan, gıybet konusunda insan eti yemeye kadar bir derecelendirme ortaya koymuş. Ayıptır, yazıktır, günahtır. (Yangın) Bitsin, gördüğün eksiklikler varsa bunu kamuoyuyla paylaşıp elinde bir proje varsa paylaşırsın."

İdam cezasından bahsetti

Orman yangınlarıyla ilgili cezaların artırılması gerektiğini söyleyen Soylu, "Bu işlerden canı yanan birisi olarak söylüyorum. Bu cezalar, özellikle orman konusundaki cezalar artırılmalıdır. İdam cezası Türkiye'de çok tartışılıyor. Ama idamın da kendine ait bir caydırıcılık süreci söz konusudur. Evet ağıza hoş gelmiyor, çok sıcak gelmiyor ama başka bir şey var. Bu kadar sorumsuzluğun da kendi adına güçlü bir cezası olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.