Ali Yalçın'dan ÖSYM'ye 'sınav ücreti' çağrısı

Yalçın sosyal medya paylaşımında; 'ÖSYM sınav ücretleri, her bir görev için öngörülen gösterge rakamının maaş katsayısıyla çarpımına göre ödenmektedir.

ÖSYM, sınav ücretlerini mevzuatında yazan bu formüle göre ödemelidir. Ödenmesi gereken rakamın altındaki her ödeme, eksik ödemedir.' ifadelerini kullandı.