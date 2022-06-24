Erdoğan, Soylu ve Kirişci'den Marmaris'teki orman yangınına ilişkin bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve diğer ilgililerden Marmaris'te devam eden orman yangınına ilişkin bilgi aldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Haziran 2022 12:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dalaman Havalimanı'nda İçişleri Bakanı Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Kirişci ile görüştü.
Yangınla mücadele eden ekiplerle de görüşen Erdoğan, Soylu ve Kirişci'den Marmaris'te devam eden orman yangınıyla mücadelede son duruma ilişkin bilgi aldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız