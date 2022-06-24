Erdoğan, Soylu ve Kirişci'den Marmaris'teki orman yangınına ilişkin bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dalaman Havalimanı'nda İçişleri Bakanı Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Kirişci ile görüştü.

Yangınla mücadele eden ekiplerle de görüşen Erdoğan, Soylu ve Kirişci'den Marmaris'te devam eden orman yangınıyla mücadelede son duruma ilişkin bilgi aldı.