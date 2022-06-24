Galatasaray'da Okan Buruk dönemi resmen başladı

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı geliyor
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı geliyor
Bakan Yanık'tan 'fuhşa teşvik eden' yayına tepki
Bakan Yanık'tan 'fuhşa teşvik eden' yayına tepki
Bakan Nebati: Birinci sıradaki önceliğimiz enflasyon
Bakan Nebati: Birinci sıradaki önceliğimiz enflasyon
Ali Yalçın'dan ÖSYM'ye 'sınav ücreti' çağrısı
Ali Yalçın'dan ÖSYM'ye 'sınav ücreti' çağrısı
Bakan Koca'dan sağlıkçılara: Ekonomik iyileştirme beklentileri aşacak!
Bakan Koca'dan sağlıkçılara: Ekonomik iyileştirme beklentileri aşacak!
Marmaris'te orman yangını çıkaran kişi tutuklandı
Marmaris'te orman yangını çıkaran kişi tutuklandı
Togg'un 4. yılında seri üretim için geri sayım başladı
Togg'un 4. yılında seri üretim için geri sayım başladı
Bakanlık, 'cinsel istismarı' anlatan çocuk kitabını muzır yayın ilan etti
Bakanlık, 'cinsel istismarı' anlatan çocuk kitabını muzır yayın ilan etti
PKK'nın üst düzey yöneticisi MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
PKK'nın üst düzey yöneticisi MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Altılı masadan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk açık destek
Altılı masadan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk açık destek
Asgari ücrete ara zam gelir mi?
Asgari ücrete ara zam gelir mi?
3600 ek gösterge ve öğrenci affı yolda! Düzenlemede sona gelindi
3600 ek gösterge ve öğrenci affı yolda! Düzenlemede sona gelindi
Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu
Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu
5 üniversite toplamda 125 personel almak için ilana çıktı
5 üniversite toplamda 125 personel almak için ilana çıktı
12 ilde FETÖ soruşturmaları kapsamında 30 gözaltı kararı verildi
12 ilde FETÖ soruşturmaları kapsamında 30 gözaltı kararı verildi
Fırınlara ucuz un
Fırınlara ucuz un
Konut kredilerinde yeni dönem
Konut kredilerinde yeni dönem
6. Yargı Paketi, Meclis'ten geçti
6. Yargı Paketi, Meclis'ten geçti
Bakanlıktan yeni genelge: Atık toplayıcılarına mesleki statü geliyor
Bakanlıktan yeni genelge: Atık toplayıcılarına mesleki statü geliyor
Ek bütçe, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
Ek bütçe, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
Bekir Bozdağ: Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır, adaylığı yasaldır
Bekir Bozdağ: Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır, adaylığı yasaldır
Memur ve emekli maaşlarında yüzde 40 artış sinyali
Memur ve emekli maaşlarında yüzde 40 artış sinyali
Bakan Nebati'den 'ekonomi modeli' açıklaması: Kararlıyız, başarıya ulaşacağız
Bakan Nebati'den 'ekonomi modeli' açıklaması: Kararlıyız, başarıya ulaşacağız
Bakan Soylu: Marmaris'teki yangında sabotajcı itiraf etti
Bakan Soylu: Marmaris'teki yangında sabotajcı itiraf etti
Ekonomistlerden 'faiz kararı' yorumu: Politika faizi kadar karar metni de önemsizleşti
Ekonomistlerden 'faiz kararı' yorumu: Politika faizi kadar karar metni de önemsizleşti
100 çalışandan 64'ü tatil planı yaptı: İşte en gözde yerler
100 çalışandan 64'ü tatil planı yaptı: İşte en gözde yerler
O ilde petrol bulundu! Yabancı şirket 'Burada yok' diyerek kuyuyu kapatmış
O ilde petrol bulundu! Yabancı şirket 'Burada yok' diyerek kuyuyu kapatmış
Bakan Özer: Öğretmenlerimizin eğitimi için 292 milyon bütçe ayırdık
Bakan Özer: Öğretmenlerimizin eğitimi için 292 milyon bütçe ayırdık
AK Partili Mahir Ünal: Cumhurbaşkanımızın zam talebi yok
AK Partili Mahir Ünal: Cumhurbaşkanımızın zam talebi yok
2022-DGS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
2022-DGS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Ana sayfaHaberler Spor

Galatasaray'da Okan Buruk dönemi resmen başladı

Galatasaray Kulübü, futbol A takımı teknik direktörlüğe getirilen Okan Buruk için imza töreni düzenledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Haziran 2022 13:06
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Nef Stadı'nda düzenlenen imza törenine sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek ile teknik direktör Okan Buruk katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Başkan Özbek, "Galatasaray için yeni bir başlangıç ve uzun vadeli planlarımızın ilk adımı için bir araya geldik." dedi.

Okan Buruk'un teknik direktörlük kariyerinde elde ettiği başarılara değinen Özbek, "Galatasaraylı Okan Buruk'un yuvasına dönmesinin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Okan kardeşimin bugün burada bizimle olmasının sebebi sadece Galatasaraylı olması değil. Daha önce yakaladığı başarılar ile burada olmayı, bu kulübe hizmet etmeyi fazlasıyla hak ediyor. Galatasaray'ın gelenekleri içinde yetişen, Galatasaraylılığını her zaman gururla ifade eden Okan hocamızla imza atıyoruz. Galatasaray'ın içindeki değerleri daha güçlü bir şekilde koruyabilmemiz için imzanın çok önemli olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Dursun Özbek, Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da başarı hedeflerine gönderme yaparak, şunları kaydetti:

"Okan hocamız üçüncü 17 Mayıs'ını yaşamak için burada. 17 Mayıs 1992'de Galatasaray formasını ilk kez giydi. 17 Mayıs 2000'de UEFA Kupası'nı gözyaşları içinde kaldırdı. O heyecanı ve duygu seli gözlerimin önünden hiç gitmiyor. Gerçek bir Galatasaraylının heyecanını yaşıyordu. Türkiye'de şampiyonluğa ulaşmış en genç teknik direktörlerden biri şu anda kulübümüze hizmet etmek için burada. Birlikte çıktığımız bu yolda hepimizin gurur duyacağı bir Galatasaray, Okan hocamızla artık daha yakın. Birlikte Galatasaray'ın mali açıdan güçlü, sürdürülebilir sportif başarıya sahip, her branşta rekabet eden bir kulüp olması için çalışmaya devam edeceğiz. Okan hocamıza ve ekibine bu yüce görevinde sonsuz başarılar diliyorum."

- Buruk: "Benim için çok önemli ve değerli bir görev"

Okan Buruk, Galatasaray Teknik Direktörlüğü'nün kendisi için çok önemli ve değerli bir görev olduğunu söyledi.

Sözlerine, "Büyük Galatasaray taraftarına saygılarımı, sevgilerimi ve hedeflerimizin ne kadar büyük olduğunu anlatarak başlamak istiyorum." diyerek giren Buruk, "Benim için çok önemli ve değerli bir görev. Bu göreve layık görüldüğüm için başkanımıza ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Buruk, şampiyonluk hedeflediklerini aktararak, "Galatasaray olarak hedeflerimiz hiçbir zaman değişmez, değişmeyecek. Bu seneki tek hedefimiz şampiyonluk. Bunun için elimizden gelenin en fazlasını ortaya koyacağız. Geçen sezonun taraftarımız üzerinde yaşattığı mutsuzluğu en kısa zamanda ortadan kaldırmak için çalışacağız. İlk hedefimiz işimizi doğru yapmak, taraftarımızı heyecanlandırmak." şeklinde görüş belirtti.

Transfer beklentisini dile getiren 48 yaşındaki teknik adam, "Taraftarımızın büyük bir transfer beklentisi var. Ben de hoca olarak transfer üzerine yoğunlaşmış durumdayım. Başkanımız ve yönetimimiz iyi bir kadro oluşturmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Galatasaray taraftarının hak ettiği mutluluğu, güzel günleri, kazanan, sahada her şeyini veren, dominant, rakiplerine karşı üstünlük kuran bir takım ortaya koymaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'de 13. bitirilen geçen sezonun artık geride kaldığını belirten Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem kendime ve ekibime, oluşturacağımız kadroya ve mevcut olan oyuncularımıza güveniyorum. Psikolojik olarak bütün oyuncularımızı tekrar ayağa kaldıracağız ve şampiyonluk yolunda elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Tek hedefimiz şampiyon olmak."

Bugün oğlu Ali Yiğit Buruk'un doğum günü olduğunu söyleyen Buruk, "Bugün benim için çok önemli bir tarih. Galatasaray'a hoca olarak imza atıyorum. Bunun yanında oğlumun da doğum günü. Hem baba olma duygusunu yaşadığım hem de Galatasaray'a imza attığım bir gün. Oğlumun doğum gününü kutluyorum. Onun için çok güzel bir gelecek diliyorum. Galatasaray hocası olmamdan en büyük mutluluğu o duydu. İnşallah ona yakışır, onun hak ettiği başarıları, onun güldüğü günleri yaşayacağız." diye konuştu.

Uzun yıllar futbolcu olarak bulunduğu Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gittiğini anlatan Okan Buruk, "Florya'daki atmosferi yeniden yaşamak güzeldi. Çok mutlu günler geçirdim. 7 şampiyonluk, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı kazandım. 5 tane Türkiye Kupası kaldırdım. Futbolcu olarak çok güzel günler yaşadım. Sadece o hatıralar aklımda kalmış. İnşallah bu sezon da tekrar şampiyonluk yaşadığımız hatıralar ve mutluluklar bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

KAPAT [X]

Dursun Özbek ve Okan Buruk, konuşmaların ardından sözleşmeyi imzaladı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Milli sporcu Zilan Ertem altın madalya kazandı
Milli sporcu Zilan Ertem altın madalya kazandı
TFF Başkanı Büyükekşi yeni yayıncı kuruluşu açıkladı!
TFF Başkanı Büyükekşi yeni yayıncı kuruluşu açıkladı!
Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları 2 yıl daha Digiturk beIN MEDIA GROUP'ta
Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları 2 yıl daha Digiturk beIN MEDIA GROUP'ta
Cenk Tosun, Beşiktaş'a doğru!
Cenk Tosun, Beşiktaş'a doğru!
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 42'inciliğe yükseldi
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 42'inciliğe yükseldi
Galatasaray, Okan Buruk ile resmi sözleşme imzaladı
Galatasaray, Okan Buruk ile resmi sözleşme imzaladı

Bu Habere Tepkiniz

Sözleşmeli emekli öğretim üyesinin görevle ilişiği kesilebilir mi?

Sözleşmeli emekli öğretim üyesinin görevle ilişiği kesilebilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, emekli olarak görevine sözleşmeli statüde devam eden öğretim üyelerinin görevleriyle ilişiklerinin kesilmesinde somut sebepler aranmasına hükmetti!
ÖSYM duyurdu, ALES/2 başvuruları başladı

ÖSYM duyurdu, ALES/2 başvuruları başladı

ÖSYM internet sitesinden ALES/2 başvurularının başladığını duyurdu.
BRITA ile su masrafınızda ayda 200 TL tasarruf edin!

BRITA ile su masrafınızda ayda 200 TL tasarruf edin!

https://www.brita.com.tr/iyisuicin?utm_source=memurlar&utm_medium=manset&utm_campaign=200TL-Haziran22-iyisuicin
Öğretim Üyesinin ayrıldığı kuruma dönüşüyle ilgili önemli karar

Öğretim Üyesinin ayrıldığı kuruma dönüşüyle ilgili önemli karar

Danıştay Sekizinci Dairesi, öğretim üyesinin ayrıldığı kuruma 2547 sayılı Kanunun 60-b maddesi uyarınca dönüş yapabilmesi hususunda idarelerin somut verilere dayalı değerlendirme yapmak suretiyle takdir hakkı bulunduğuna dair İlk Derece ve Bölge İdare Mahkemesi kararını onadı.
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
Öğretim Görevlisi alımında tecrübe şartına dair karar!

Öğretim Görevlisi alımında tecrübe şartına dair karar!

Danıştay Sekizinci Dairesi, öğretim görevlisi alımlarında aranılan tecrübenin lisans eğitiminden sonrası olması gerektiğine hükmetti!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Sözleşmeli alımlardaki trajikomik durumlar vahim bir boyuta ulaştı

Sözleşmeli alımlardaki trajikomik durumlar vahim bir boyuta ulaştı

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından düzenleme yapılmadığı için sözleşmeli personel alımlarındaki trajikomik ilanlar kötü bir noktaya doğru son sürat gidiyor!
Emniyette batıdan batıya tayinciler, sonuçları bekliyor

Emniyette batıdan batıya tayinciler, sonuçları bekliyor

Genel atama tayinlerinin açıklanma tarihi üzerinden 25 gün geçmesine rağmen batıdan batıya tayinler hakkında henüz açıklama yapılmadı.
Ek gösterge artışı sağlandığında en az 6 ay görev yapma şartı var mıdır?

Ek gösterge artışı sağlandığında en az 6 ay görev yapma şartı var mıdır?

Gündemde olan ek gösterge artışı ve/veya özel hizmet aylığı oranlarında artış sağlandığında, emeklilikte ek göstergeden yararlanmak için 6 ay daha çalışılması, yani 6 ay SGK primlerinin kesilmesi gerekiyor mu?
Üniversite, tüm kadrolarda özel çalışma şartı aradı

Üniversite, tüm kadrolarda özel çalışma şartı aradı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, öğretim üyesi kadrolarının tamamında kişiye özel çalışma şartı aradı!
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
Mahalleli otomobili devirdi

Mahalleli otomobili devirdi

Ankara’nın Mamak ilçesinde sokaktan geçen arabanın önünü kesen mahalleli sürücüyü darp ederek arabası devirdi. Şoför ile kalabalık arasında çıkan kavgada ise 4 şüpheli gözaltına alındı. Kaynak:Ankara’da bir otomobil sürücüsü ile mahalleli arasında kavga: Mahalleli otomobili devirdi
GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 650 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2022.
Bu besinler beyni küçültüyor...

Bu besinler beyni küçültüyor...

Bilimsel olarak kanıtlanan bazı besinlerin beyni küçülttüğü hücreleri hasara uğrattığı ortaya çıkarıldı.