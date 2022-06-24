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Mahkemeden bir ilk: Cem Karaca portresinin NFT formatında satışı engellendi

Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca, babasının bir fotoğrafı kullanılarak hazırlanan portrenin NFT formatında satışa sunulması üzerine dava açtı. İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, portrenin satışının engellenmesi amacıyla ihtiyati tedbir kararı aldı. Av. Görkem Gökçe, kararla ilgili "Bu karar bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de NFT ile ilgili verilen ilk ihtiyati tedbir kararı" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 24 Haziran 2022 14:27
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Mahkemeden bir ilk: Cem Karaca portresinin NFT formatında satışı engellendi

Emrah Karaca, Ressam Yiğit Mohaç Yücel'in Cem Karaca'nın bir portresini NFT satış platformu Open Sea üzerinden satışa sunacağını öğrenmesinin ardından avukatı Av. Görkem Gökçe aracılığı ile İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

Satışı engellendi

Dosya kapsamında alınan bilirkişi raporunda Yiğit Mohaç Yücel'in NFT olarak satışa sunduğu portrenin Cem Karaca'nın bir fotoğrafından yola çıkılarak hazırlandığı ve Cem Karaca'nın dış görünüşünün ticarileştirildiği, bu nedenle davalının fiillerinin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nu ve kişilik haklarını ihlal eder nitelikte olduğu sonucuna ulaşıldı.

Bunun üzerine mahkeme, Cem Karaca'nın portresinin izinsiz olarak kullanıldığı internet sitelerine erişimin engellenmesine ve Opensea isimli platformda yer alan, NFT formatında satışa sunulan Cem Karaca portresinin satışının engellenmesine karar verdi.

"NFT ile ilgili verilen ilk karar"

Av. Görkem Gökçe, kararla ilgili konuştu:

"Bu karar bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de NFT ile ilgili verilen ilk ihtiyati tedbir kararı. Hatta karar, dünyada bir örnek olabilecek nitelikte. Çünkü NFT'ler hakkında henüz tüm dünyada hukuki olarak birtakım belirsizlikler bulunmasına ve bu konuda çok az örnek olmasına rağmen mahkemenin teknoloji çağına uygun hareket ederek olaydaki ihlali durdurmaya karar vermesi, yargının bu tür konularda güçlü bir refleksinin bulunduğunu gösteriyor."

"Mahkeme bu kararı ile NFT'lerin icra hukukuna konu olabilecek bir malvarlığı değeri olduğunu kabul etmiş oldu. Karar lehimize olmakla birlikte henüz bir tedbir niteliğinde olup, yargılamanın devamını heyecanla takip ediyoruz."

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