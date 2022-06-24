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Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yerine kimin geçeceği belli oldu

Mahmut Ustaosmaoğlu'nun cenaze namazı sonrası oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu cemaatin varisini açıkladı

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 24 Haziran 2022 14:53
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Nakşibendi Tarikatı'nın lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Mahmut Efendi'nin vefatının ardından Nakşibendi yeni lideri kim olacak sorusu ile merak edildi. Mahmud Efendi yerine vekil olarak Hasan Kılıç'ı tayin etmişti. Bugün cenaze töreninde Mahmut Efendinin büyük oğlu da teyit etti ve "Yeni liderimiz Hasan Efendi" dedi. Peki kimdir Hasan Kılıç, kaç yaşında, aslen nereli?

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun Fatih Camisi'ndeki cenaze töreninde cemaatin yeni lideri açıklandı. Cenaze töreninde oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu konuşmasında İsmailağa Cemaati'nin yeni liderini şu sözlerle duyurdu:

Hasan Efendi hocamızı temsilci ve cemaatin başına bırakıyorum

-Bir hususu belirtmek için mikrofonu elime almış bulunuyorum. En çok sorulan sorulardan birisi kendisinden sonra yerine kimin bırakacağıydı. Duymayanlar olabilir, tekrar söylüyorum. Şu vasiyeti anlatmamızı söylemişti "Benden sonra yerime Hasan Efendi hocamızı temsilci ve cemaatin başına bırakıyorum" Bu hakikati size söyledim. Allah sizlerden razı olsun.

Hasan Kılıç kimdir:

Hasan Kılıç 1930 Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde dünyaya geldi. İlk talebeliği mahallesindeki evinde okudu. Bursa'da askerlik yaptı.

Manevi dersimi Nuri Efendi vermişti. Efendi Baba Hazretleri ders vermediği zamanlarda damadı Nuri Efendi verirdi. Allah rahmet eylesin İhsan Efendi hocamız vardı. Akyazı'da imamdı, vaaz verirdi. Ali Haydar Efendi Hazretleri ona "sakal bıraksın" diye haber gönderdi. İhsan Efendi de: "Kendisi bıraktı, bizden ne istiyor, oradan bize haber gönderiyor" dedi.

Mahmut Ustasomanoğlu kimdir: Mahmut Ustasomanoğlu, 1929 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. Trabzon'un Tavşanlı köyünden olan Ustaosmanoğlu, küçük yaşta dini dersler aldı. 1951 yılı Ramazan ayında, Sivas ili Divriği ilçesine vaiz olarak atandı. 16 yaşında teyzesinin kızı Zehra Hanım'la evlendi.

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun çocukları

Abdullah Ustaosmanoğlu, Ahmet Ustaosmanoğlu, Fatıma Ustaosmanoğlu

Evlilikleri: Zehra Ustaosmanoğlu; (ö. 1993); Müşerref Ustaosmanoğlu

Askerlik sonrası İsmailağa Cami'ne imam tayin edilmek üzere davet edildi. 1954'te İsmailağa'da imamlığa başladı. 1996'da 65 yaşını doldurması sebebiyle aynı camiden emekli oldu. 2010 yılında İstanbul'da düzenlenen Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu'ndan sonra kendisine "İslam'a Üstün Hizmet Ödülü'' aldı.

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yazdığı ve onun hakkında yazılan eserler:

- Ruhul Furkan Tefsiri (Henüz 18. cilde kadar yazılmıştır ve 54 cilt olması beklenmektedir)(Açıklamalı Kur'an tefsiri)

- Sohbetler (6 Cilt) (Kendi yapmış olduğu sohbetler)

KAPAT [X]

- Risale-i Kudsiyye (2 Cilt) (Yanyalı Mustafa İsmet Garibullah'ın eserinin tercüme ve izahı)

- Umre Sohbetleri

- Fatiha Tefsiri

- Ayete'l Kürsi ve Amene'r-Rasülü Tefsiri

- Kur'an-ı Kerim'in Faziletleri ve Okuma Adabı

- Efendi Babam Buyurdu ki

- Kuranı Mübin ve Kelime Manalı Meali Alisi

- Kuranı Mecid ve Tefsirli Meali Alisi

- Efendi Hazretlerimizin Hatm-i Hace Sohbetleri

- İrşadül Müridin

- Mahmud Efendi Hazretlerinden Dualar

- Asrın Müceddidi Mahmud Efendi Hazretleri ile Huzur İkliminde İrşad Umresi 2011

- Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu Ödül Töreni

- Tembihat

- Mektubatı Mahmudiyye

İsmailağa Cemaati hakkında;

İsmailağa Cemaati, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun İstanbul Fatih'te Çarşamba semtindeki İsmailağa Camii merkez olmak üzere oluşturduğu, Nakşibendiliğin Halidi koluna bağlı bir cemaattir.

Yerine kim geçecek: 24 Haziran Cuma günü Cuma namazına müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacak. Mahmud Efendi yerine vekil olarak Hasan Kılıç Hocaefendiyi tayin etmişti.

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