Bakan Yanık'tan 'fuhşa teşvik eden' yayına tepki
Bakan Derya Yanık DW Türkçe tarafından yayımlanan fuhuşa özendiren yayın hakkında açıklama yaptı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 24 Haziran 2022 14:59
Bakan Yanık'tan 'fuhşa teşvik eden' yayın hakkında tepki
Bakan Yanık'ın sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşım:
DW Türkçe yaptığı bu haberle tüm basın meslek ilkeleri ve toplumsal değerlere hakaret etmektedir. Öte yandan TCK 227/2. maddede düzenlenen fuhşa teşvik suçunu da işlemektedir.
Kadınları aşağılayan, ahlaksızlığı normalleştiren bu yaklaşım kabul edilemez.
Yayıncılık adına bir utanç vesikası olan bu içeriğin engellenmesi için yetkili kurumlara gerekli başvuruları yaptık.
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Kadınları aşağılayan, ahlaksızlığı normalleştiren bu yaklaşım kabul edilemez.Derya Yanık (@deryayanikashb) June 24, 2022
Yayıncılık adına bir utanç vesikası olan bu içeriğin engellenmesi için yetkili kurumlara gerekli başvuruları yaptık.