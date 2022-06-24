Bakan Yanık'tan 'fuhşa teşvik eden' yayına tepki

Bakan Yanık'tan 'fuhşa teşvik eden' yayın hakkında tepki

Bakan Yanık'ın sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşım:

DW Türkçe yaptığı bu haberle tüm basın meslek ilkeleri ve toplumsal değerlere hakaret etmektedir. Öte yandan TCK 227/2. maddede düzenlenen fuhşa teşvik suçunu da işlemektedir.

Kadınları aşağılayan, ahlaksızlığı normalleştiren bu yaklaşım kabul edilemez.

Yayıncılık adına bir utanç vesikası olan bu içeriğin engellenmesi için yetkili kurumlara gerekli başvuruları yaptık.