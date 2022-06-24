TÜGVA verilerinin tahrif edilerek sızdırılmasına ilişkin dava

Bakan Bilgin'den kamu çalışanlarına zam açıklaması
Bakan Bilgin'den kamu çalışanlarına zam açıklaması
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı geliyor
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı geliyor
Bakan Yanık'tan 'fuhşa teşvik eden' yayına tepki
Bakan Yanık'tan 'fuhşa teşvik eden' yayına tepki
Bakan Nebati: Birinci sıradaki önceliğimiz enflasyon
Bakan Nebati: Birinci sıradaki önceliğimiz enflasyon
Ali Yalçın'dan ÖSYM'ye 'sınav ücreti' çağrısı
Ali Yalçın'dan ÖSYM'ye 'sınav ücreti' çağrısı
Bakan Koca'dan sağlıkçılara: Ekonomik iyileştirme beklentileri aşacak!
Bakan Koca'dan sağlıkçılara: Ekonomik iyileştirme beklentileri aşacak!
Marmaris'te orman yangını çıkaran kişi tutuklandı
Marmaris'te orman yangını çıkaran kişi tutuklandı
Togg'un 4. yılında seri üretim için geri sayım başladı
Togg'un 4. yılında seri üretim için geri sayım başladı
Bakanlık, 'cinsel istismarı' anlatan çocuk kitabını muzır yayın ilan etti
Bakanlık, 'cinsel istismarı' anlatan çocuk kitabını muzır yayın ilan etti
PKK'nın üst düzey yöneticisi MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
PKK'nın üst düzey yöneticisi MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Altılı masadan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk açık destek
Altılı masadan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk açık destek
Asgari ücrete ara zam gelir mi?
Asgari ücrete ara zam gelir mi?
3600 ek gösterge ve öğrenci affı yolda! Düzenlemede sona gelindi
3600 ek gösterge ve öğrenci affı yolda! Düzenlemede sona gelindi
Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu
Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu
5 üniversite toplamda 125 personel almak için ilana çıktı
5 üniversite toplamda 125 personel almak için ilana çıktı
12 ilde FETÖ soruşturmaları kapsamında 30 gözaltı kararı verildi
12 ilde FETÖ soruşturmaları kapsamında 30 gözaltı kararı verildi
Fırınlara ucuz un
Fırınlara ucuz un
Konut kredilerinde yeni dönem
Konut kredilerinde yeni dönem
6. Yargı Paketi, Meclis'ten geçti
6. Yargı Paketi, Meclis'ten geçti
Bakanlıktan yeni genelge: Atık toplayıcılarına mesleki statü geliyor
Bakanlıktan yeni genelge: Atık toplayıcılarına mesleki statü geliyor
Ek bütçe, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
Ek bütçe, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
Bekir Bozdağ: Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır, adaylığı yasaldır
Bekir Bozdağ: Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır, adaylığı yasaldır
Memur ve emekli maaşlarında yüzde 40 artış sinyali
Memur ve emekli maaşlarında yüzde 40 artış sinyali
Bakan Nebati'den 'ekonomi modeli' açıklaması: Kararlıyız, başarıya ulaşacağız
Bakan Nebati'den 'ekonomi modeli' açıklaması: Kararlıyız, başarıya ulaşacağız
Bakan Soylu: Marmaris'teki yangında sabotajcı itiraf etti
Bakan Soylu: Marmaris'teki yangında sabotajcı itiraf etti
Ekonomistlerden 'faiz kararı' yorumu: Politika faizi kadar karar metni de önemsizleşti
Ekonomistlerden 'faiz kararı' yorumu: Politika faizi kadar karar metni de önemsizleşti
100 çalışandan 64'ü tatil planı yaptı: İşte en gözde yerler
100 çalışandan 64'ü tatil planı yaptı: İşte en gözde yerler
O ilde petrol bulundu! Yabancı şirket 'Burada yok' diyerek kuyuyu kapatmış
O ilde petrol bulundu! Yabancı şirket 'Burada yok' diyerek kuyuyu kapatmış
Bakan Özer: Öğretmenlerimizin eğitimi için 292 milyon bütçe ayırdık
Bakan Özer: Öğretmenlerimizin eğitimi için 292 milyon bütçe ayırdık
AK Partili Mahir Ünal: Cumhurbaşkanımızın zam talebi yok
AK Partili Mahir Ünal: Cumhurbaşkanımızın zam talebi yok
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

TÜGVA verilerinin tahrif edilerek sızdırılmasına ilişkin dava

Mahkeme, dava dosyasının bilirkişiye gönderilmesine, sanıklardan ele geçen evrakların incelenip rapor aldırılmasına karar verdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Haziran 2022 15:24
Yazdır
TÜGVA verilerinin tahrif edilerek sızdırılmasına ilişkin dava

Hukuksuz şekilde ele geçirdiği Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) verilerini değiştirip sızdırarak sosyal medyada yayınladığı iddia edilen firari sanık Cihan Yücel ile sanık Ramazan Aydoğdu'nun yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Ramazan Aydoğdu ve avukatıyla firari sanık Cihan Yücel'in avukatı katıldı. Müşteki-mağdur TÜGVA'yı ise avukatlar temsil etti.

Sanığın geçmiş yıllarda TÜGVA'da hangi görevlerde bulunduğuna dair vakıftan istenen bilgilerin dava dosyasına ulaştığını aktaran duruşma hakimi, vakıf yetkilisi Burak Kaya imzası taşıyan evrakın içeriğini salonda okudu.

Evrakta, sanık Aydoğdu'nun Eylül 2015 ile Ocak 2017 arasında üniversite koordinatörlüğü bünyesinde yürütülen komisyon çalışmalarında "bölge sorumlusu", Ocak 2017- Aralık 2018 arasında teşkilat koordinatörlüğü bünyesinde yürütülen komisyon çalışmalarında "1. ve 2. bölge sorumlusu" olarak aktif görevlerde bulunduğu kaydedildi.

Sanık Aydoğdu, vakıfta üst düzey görevler yaptığının TÜGVA'nın bu cevabıyla doğrulandığını ancak eksik bilgi verdiklerini ileri sürerek "Orada görev yaptım, sızma girişiminde bulunmadım. Bilirkişi raporlarından çıkacak sonuçları çok merak ediyorum. Sızma girişimim varsa bu da incelensin. Olay siyasi bir noktaya doğru gidiyor." diye konuştu.

Sanık Cihan Yücel'in avukatı, son bir ayda dava dosyasının gönderildiği 6 bilirkişinin mazeret sunarak dosyayı almadığını aktararak yeni bir görevlendirmeyle sağlıklı bir rapor aldırılması gerektiğini kaydetti.

TÜGVA'nın avukatları ise sanıklar hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

Mahkeme, dava dosyasının bilirkişi listesinden seçilecek bilirkişilere gönderilip, sanıklardan ele geçen evrakların incelenerek, rapor aldırılmasına karar verdi.

Daha önce alınan ara karar gereğince dava dosyasına atanan ancak mazeret sunarak dosyayı almayan bilirkişiler hakkında gereğinin yapılması için ilgili kurumlara bildirimde bulunulmasına hükmeden mahkeme, duruşmayı 19 Ekim'e erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğüne 12 Kasım 2021'de bir ihbar gönderildiği aktarılıyor.

Şüpheliler hakkında, "Sosyal medyada yayınlanan asılsız haberleri 'metcihan' isimli Twitter kullanıcısı olan gazeteciye servis edenlerin İl Spor Müdürlüğünde çalışan Ramazan Aydoğdu olduğunu ortak arkadaşımızdan duydum. Hard diski de varmış, bilgileri evinde saklıyormuş, gözü gibi bakıyormuş." şeklindeki ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilen iddianamede, Aydoğdu'nun 19 Kasım 2021'de gözaltına alındığı anlatılıyor.

İddianamede, dijital materyallerde yapılan incelemede "tugvabelgeleri" adlarıyla 3 e-posta adresi ile şahsın Twitter'da da "tugvabelgeleri" ismiyle hesap açtığının tespit edildiği ifade edilerek Aydoğdu'nun materyallerinde, TÜGVA'ya ait bilgisayarlardan elde edildiği değerlendirilen vakıf belgelerine ait kısa yolların bulunduğu, bir USB belleğin imajında, "metcihan" isimli Twitter kullanıcısının (Cihan Yücel) TÜGVA yönetici ve çalışanlarına ait olduğunu belirttiği WhatsApp sohbetlerine ait orijinal görseller olduğu değerlendirilen ekran resimlerinin yer aldığı kaydediliyor.

TÜGVA'ya ait bilgisayarlardan elde edildiği değerlendirilen vakıf dosyalarına rıza dışında ve hakkı olmaksızın erişim sağladığı belirtilen Aydoğdu'nun bunları manipüle edip değiştirerek şüpheli Cihan Yücel'e gönderdiği anlatılan iddianamede, sanıklar Yücel ve Aydoğdu'nun kişisel veri belgelerini fikir, eylem birliği içerisinde, maddi iştirak halinde hareket ederek herkese açık sosyal medya hesaplarından paylaştığı öne sürülüyor.

KAPAT [X]

İddianamede, Aydoğdu'nun, zincirleme şekilde "bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme", zincirleme şekilde "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından 3 yıl 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Yücel'in ise zincirleme şekilde "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Telefonuyla oynarken kaza yapan EGO şoförüne savcı 'tutuklansın' dedi, mahkeme reddetti
Telefonuyla oynarken kaza yapan EGO şoförüne savcı 'tutuklansın' dedi, mahkeme reddetti
Danıştay, 'İstanbul Sözleşmesi' kararını adli tatilden önce açıklayacak
Danıştay, 'İstanbul Sözleşmesi' kararını adli tatilden önce açıklayacak
HAGB aldı, İKM olamadı: AYM hak ihlali dedi
HAGB aldı, İKM olamadı: AYM hak ihlali dedi
Bakan Yanık'tan 'Pınar Gültekin davası' açıklaması
Bakan Yanık'tan 'Pınar Gültekin davası' açıklaması
Yönetmelik yürürlükte: Kamuda görev yapanlar avukatlık stajı yapabilecek
Yönetmelik yürürlükte: Kamuda görev yapanlar avukatlık stajı yapabilecek
AYM kararını verdi...Uyarma cezası alan askerler artık dava açabilecek
AYM kararını verdi...Uyarma cezası alan askerler artık dava açabilecek

Bu Habere Tepkiniz

Sağlık Bakanlığı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılı Haziran dönemi iller arası yer değişikliği atanma kura duyurusu yayımlandı.
Sözleşmeli emekli öğretim üyesinin görevle ilişiği kesilebilir mi?

Sözleşmeli emekli öğretim üyesinin görevle ilişiği kesilebilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, emekli olarak görevine sözleşmeli statüde devam eden öğretim üyelerinin görevleriyle ilişiklerinin kesilmesinde somut sebepler aranmasına hükmetti!
BRITA ile su masrafınızda ayda 200 TL tasarruf edin!

BRITA ile su masrafınızda ayda 200 TL tasarruf edin!

https://www.brita.com.tr/iyisuicin?utm_source=memurlar&utm_medium=manset&utm_campaign=200TL-Haziran22-iyisuicin
ÖSYM duyurdu, ALES/2 başvuruları başladı

ÖSYM duyurdu, ALES/2 başvuruları başladı

ÖSYM internet sitesinden ALES/2 başvurularının başladığını duyurdu.
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
Öğretim Üyesinin ayrıldığı kuruma dönüşüyle ilgili önemli karar

Öğretim Üyesinin ayrıldığı kuruma dönüşüyle ilgili önemli karar

Danıştay Sekizinci Dairesi, öğretim üyesinin ayrıldığı kuruma 2547 sayılı Kanunun 60-b maddesi uyarınca dönüş yapabilmesi hususunda idarelerin somut verilere dayalı değerlendirme yapmak suretiyle takdir hakkı bulunduğuna dair İlk Derece ve Bölge İdare Mahkemesi kararını onadı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretim Görevlisi alımında tecrübe şartına dair karar!

Öğretim Görevlisi alımında tecrübe şartına dair karar!

Danıştay Sekizinci Dairesi, öğretim görevlisi alımlarında aranılan tecrübenin lisans eğitiminden sonrası olması gerektiğine hükmetti!
Sözleşmeli alımlardaki trajikomik durumlar vahim bir boyuta ulaştı

Sözleşmeli alımlardaki trajikomik durumlar vahim bir boyuta ulaştı

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından düzenleme yapılmadığı için sözleşmeli personel alımlarındaki trajikomik ilanlar kötü bir noktaya doğru son sürat gidiyor!
Emniyette batıdan batıya tayinciler, sonuçları bekliyor

Emniyette batıdan batıya tayinciler, sonuçları bekliyor

Genel atama tayinlerinin açıklanma tarihi üzerinden 25 gün geçmesine rağmen batıdan batıya tayinler hakkında henüz açıklama yapılmadı.
Ek gösterge artışı sağlandığında en az 6 ay görev yapma şartı var mıdır?

Ek gösterge artışı sağlandığında en az 6 ay görev yapma şartı var mıdır?

Gündemde olan ek gösterge artışı ve/veya özel hizmet aylığı oranlarında artış sağlandığında, emeklilikte ek göstergeden yararlanmak için 6 ay daha çalışılması, yani 6 ay SGK primlerinin kesilmesi gerekiyor mu?
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
Mahalleli otomobili devirdi

Mahalleli otomobili devirdi

Ankara’nın Mamak ilçesinde sokaktan geçen arabanın önünü kesen mahalleli sürücüyü darp ederek arabası devirdi. Şoför ile kalabalık arasında çıkan kavgada ise 4 şüpheli gözaltına alındı. Kaynak:Ankara’da bir otomobil sürücüsü ile mahalleli arasında kavga: Mahalleli otomobili devirdi
GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 650 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2022.
Bu besinler beyni küçültüyor...

Bu besinler beyni küçültüyor...

Bilimsel olarak kanıtlanan bazı besinlerin beyni küçülttüğü hücreleri hasara uğrattığı ortaya çıkarıldı.