KDK, öğretim görevlisi alımında kazanan adaya verilen notu düşürdü! sınav yenilenecek!

Başvuruya konu olayda, Gümüşhane Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi sınavına müracaat eden aday yazılı sınavda düşük not aldığını, sınav kağıdının sınavı kazanan kişinin sınav kağıdı ile birlikte yeniden değerlendirilmesi talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumuna talepte bulunmuştur.

Kamu Denetçiliği Kurumu, adayların sınav kağıtlarının incelenmesi için bilirkişi tayin etmiştir. Bilirkişi tarafından hazırlanan raporda kazanan sınavda birinci olan adayın yazılı sınav puanı 48'den 41'e düşerken, itiraz eden adayın puanı 43'de sabit kalmıştır.

Diğer taraftan, bilirkişi raporunda ayrıca sınav cevap anahtarında yer alan cevaplarda eksiklik olduğu, puanlama şekillerinin gösterilmediği, değerlendirmenin iyi yapılabilmesi için cevap anahtarında puanlamanın belli olması gerektiği, özellikle 2 nci sorunun yoruma açık bir soru olduğu, puanlamanın önemli olduğu sınavda cevabı daha net soruların sorulması gerektiği, ifade edilmiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu bilirkişi raporları sonucunda sınavın yenilenmesi gerektiği konusunda Gümüşhane Üniversitesine tavsiye kararında bulunmuştur.