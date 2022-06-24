Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Asgari ücrette artış konusuna da değinen Bilgin, 'Görüşmeler sürüyor, önümüzdeki hafta açıklayacağız' dedi.

Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'Biz yüzde 50'nin üzerinde asgari ücreti artırdık. Aralık sonu yaptığımız güncelleme enflasyon nedeniyle unutuldu. Bunun işsizliğe neden olacağı iddia edildi ama öyle olmadı. Biz ekonomideki bütün gelişmeleri sosyal politikalarla destekledik. 3600 ek gösterge meselesini bütün çalışanlara ve gruplara yaydık. 5.3 milyon kamu çalışanı bu düzenleme ile ek haklara sahip oldu.'