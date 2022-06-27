Erdoğan: Temmuz maaşları, bayram öncesi zamlı ödenecek

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ekonomi gündemiyle toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı 4 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana gündem maddeleri arasında asgari ücrette artış beklentisi, emekli ve memur maaş zammı, Kurban Bayramı tatili, NATO Zirvesi ve orman yangınları olan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



Terör, göç, savaş, ekonomik ve sosyal krizler gibi hayati sınamalardan geçen bölgemizde Efes 2022 Tatbikatı dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku veren bir program olarak başarıyla icra edilmiştir. Dünyanın terörle mücadelesinde en eski ve en etkili ülkelerin başında geliyoruz.

"KUŞATMA GİRİŞİMLERİNİ AKAMETE UĞRATTIK"

Siyasi ve insani krizlerin yükünü en fazla taşıyan ülke durumundayız. Tehditleri kaynağında ortadan kaldırma üzerine kurulan stratejimizi başarıyla uyguluyoruz. Uluslararası platformlarda ilkeli duruşumuzla farkımızı her alanda gösteriyoruz. Türkiye'yi bir yandan terör koridoruyla kimi ülkeler vasıtasıyla kuşatma girişimlerini akamete uğrattık, uğratmayı da sürdüreceğiz.

"SURİYE'DE YENİ HAREKATLARA BAŞLAYACAĞIZ"

Suriye sınırında oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorunun eksikliklerini tamamlamayla ilgili hazırlıklarımız biter bitmez yeni harekatlara başlayacağız.

Akdeniz ve Ege'deki tüm haklarımızı korumaya yönelik gerekli adımları atacağız.

MARMARİS'TE ORMAN YANGINI

Marmaris'te yoğun ağaçlandırma çalışması yapacağız. Marmaris'te yanan 5 bin 142 hektar alan fidan dikilerek yeniden ihya edilecek.

NATO ZİRVESİ

Yarın İspanya'ya NATO Zirvesi'ne gidecek, ülkemizin hak ve menfaatleri doğrultusunda ne gerekiyorsa onu yapacağız. NATO zirvesinde terörle mücadele konusunda muhataplarımızın riyakarlıklarını yüzlerine, belgelerle söyleyeceğiz. PKK/YPG, FETÖ gibi terör örgütleri konusunda sergilenen riyakarlıkları muhataplarımıza belgelerle, bilgilerle, görüntülerle ifade edeceğiz.

KARADENİZ'DE DOĞALGAZ REZERVİ

Karadeniz'deki rezerv miktarı ülkemiz için büyük bir umut ve moral kaynağı oldu.

Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır.

EKONOMİ

Küresel ekonomideki dalgalanma tüm boyutlarıyla etkisini sürdürüyor. Yatırım, istihdam, üretim, cari fazla üzerine kurulu ekonomi programımızı uygulamayı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.

Turizm toparlandı, tarımda iyi bir yıl yaşanıyor, sanayimiz çalışıyor.

Enflasyondaki yükselişin yükünü bir müddet daha omuzlamak zorunda kalacağımız açıktır. Milletimizden biraz daha sabır bekliyoruz.

2023'ün şubat, mart aylarından itibaren enflasyonu yeniden makul ve hızla daha da aşağılara indirebileceğimiz bir seviyeye çekmiş olacağız.

Kamunun borçlanma ihtiyacı azalmaktadır.

Ek bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneği ile ilgili maddenin kanun metninden çıkarılmasını talep ediyorum.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Asgari ücret artışı yapılırken Bakanlığımız, özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir. İnşallah en kısa sürede müjdeli bir haberi paylaşmak istiyoruz.

Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığının altında ezilmesine müsaade etmemektir.

"MEMUR MAAŞLARI 8 TEMMUZ'DA ZAMLI ÖDENECEK"

Temmuz ayı memur maaşları, Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek.

81 ilimizin tamamında belirlenen yurtlarımız, 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş arası evlatlarımızın ücretsiz konaklamalarına açık olacaktır.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak. Kurban bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz'u takip eden Çarşamba ve Perşembe günleri idari izin sayılacak.