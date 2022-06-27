Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak. Kurban bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz'u takip eden Çarşamba ve Perşembe günleri idari izin sayılacak.' dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 27 Haziran 2022 20:20
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ekonomi gündemiyle toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı 4 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana gündem maddeleri arasında asgari ücrette artış beklentisi, emekli ve memur maaş zammı, Kurban Bayramı tatili, NATO Zirvesi ve orman yangınları olan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.
Bayram tatili 9 gün oldu
Erdoğan, Kurban Bayramı tatili ile ilgili olarak; 'Kurban Bayramı tatilini takip eden 13-14 Temmuz günleri idari izin kapsamına alınacağını paylaşmak istiyorum.' dedi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız