Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ekonomi gündemiyle toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı 4 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana gündem maddeleri arasında asgari ücrette artış beklentisi, emekli ve memur maaş zammı, Kurban Bayramı tatili, NATO Zirvesi ve orman yangınları olan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bayram tatili 9 gün oldu

Erdoğan, Kurban Bayramı tatili ile ilgili olarak; 'Kurban Bayramı tatilini takip eden 13-14 Temmuz günleri idari izin kapsamına alınacağını paylaşmak istiyorum.' dedi.