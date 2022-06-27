Dolar 16,54 TL'ye geriledi
Yüzde 4'ü aşan gerilemeyle 16,10 seviyesinin altını test eden dolar, günü 16,54 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Haziran 2022 18:17
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|17,3700
|17,3700
|16,5390
|16,5400
|Avro
|18,3110
|18,3120
|17,5300
|17,5310
|Sterlin
|21,2910
|21,3980
|20,3040
|20,4060
|İsviçre Frangı
|18,1440
|18,2350
|17,2560
|17,3430
|ANKARA
|ABD Doları
|17,3400
|17,4200
|16,5090
|16,5890
|Avro
|18,2710
|18,3510
|17,4900
|17,5700
|Sterlin
|21,2300
|21,4400
|20,2440
|20,4540