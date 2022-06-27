Yağışlar bugün şiddetlenecek: Meteoroloji 6 kenti kırmızı kodla uyardı

Bakan Özer'den 'atama' açıklaması: Takvimi en kısa sürede açıklayacağız
Bakan Özer'den 'atama' açıklaması: Takvimi en kısa sürede açıklayacağız
KPSS için kalan süre?
KPSS için kalan süre?
Sponsorlu İçerik
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Çalışma Bakanı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile görüşecek
Çalışma Bakanı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile görüşecek
Erdoğan: Temmuz maaşları, bayram öncesi zamlı ödenecek
Erdoğan: Temmuz maaşları, bayram öncesi zamlı ödenecek
Kimlikle döviz alım satımına yeni sınırlama getirildi
Kimlikle döviz alım satımına yeni sınırlama getirildi
Ucuz ve az yakan araçlara ilgi rekor düzeyde
Ucuz ve az yakan araçlara ilgi rekor düzeyde
BDDK Başkanından, Cuma günü alınan karara ilişkin açıklama
BDDK Başkanından, Cuma günü alınan karara ilişkin açıklama
TYT, AYT ve YDT sınav görevlilerinin ücretleri hesaplara yatırıldı
TYT, AYT ve YDT sınav görevlilerinin ücretleri hesaplara yatırıldı
Bakanlık açıkladı: İliç'teki altın madeninin faaliyetleri durduruldu
Bakanlık açıkladı: İliç'teki altın madeninin faaliyetleri durduruldu
Maliye Bakanlığı: Finansal istikrara yönelik tedbirler devam edecek
Maliye Bakanlığı: Finansal istikrara yönelik tedbirler devam edecek
Bu yılki 15 Temmuz etkinliklerinin sloganı belli oldu
Bu yılki 15 Temmuz etkinliklerinin sloganı belli oldu
Komiser Yardımcılığı sınavı yapıldı
Komiser Yardımcılığı sınavı yapıldı
Fenomen avukatla ilgili soruşturmada karar verildi!
Fenomen avukatla ilgili soruşturmada karar verildi!
İşveren Sendikası: Her türlü karara destek vermeye hazırız
İşveren Sendikası: Her türlü karara destek vermeye hazırız
AFAD'dan, 4 il için taşkın riski uyarısı
AFAD'dan, 4 il için taşkın riski uyarısı
TÜED emeklilerin bayram ikramiyesinde artış istedi
TÜED emeklilerin bayram ikramiyesinde artış istedi
Bakan Özer 'Tarihin çöplüğüne gömeceğiz' diyerek duyurdu
Bakan Özer 'Tarihin çöplüğüne gömeceğiz' diyerek duyurdu
Kastamonu'da 2 köprü çöktü! Esnafa uyarı: Dükkan açmayın!
Kastamonu'da 2 köprü çöktü! Esnafa uyarı: Dükkan açmayın!
4 milyon haneye 15 milyarlık destek! Başvurular bugün başlıyor
4 milyon haneye 15 milyarlık destek! Başvurular bugün başlıyor
BDDK'dan yeni karar! Kredilere yönelik tüm detaylar belli oldu
BDDK'dan yeni karar! Kredilere yönelik tüm detaylar belli oldu
5 Kurum toplamda 200 personel almak için ilana çıktı
5 Kurum toplamda 200 personel almak için ilana çıktı
Seyhan Belediyesi'ne PKK operasyonu: 38 gözaltı kararı
Seyhan Belediyesi'ne PKK operasyonu: 38 gözaltı kararı
2 ilde yağmur nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlileri izinli sayılacak
2 ilde yağmur nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlileri izinli sayılacak
Erdoğan, Marmaris'teki yangında görev yapan ekiplere seslendi
Erdoğan, Marmaris'teki yangında görev yapan ekiplere seslendi
Bakan Özer: 81 ilde 100 noktadaki meslek lisemize ekmek fabrikası kuracağız
Bakan Özer: 81 ilde 100 noktadaki meslek lisemize ekmek fabrikası kuracağız
Sağlık Bakanı Koca, 58 hekimle buluştuğu toplantının videosunu paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, 58 hekimle buluştuğu toplantının videosunu paylaştı
Yargıtay'dan komşuları ilgilendiren 'su sızıntısı' kararı
Yargıtay'dan komşuları ilgilendiren 'su sızıntısı' kararı
Meteoroloji uyardı: 4 bölgede yağış etkisini artıracak
Meteoroloji uyardı: 4 bölgede yağış etkisini artıracak
'Asgari ücrette enflasyonun üzerinde artış sağlansın'
'Asgari ücrette enflasyonun üzerinde artış sağlansın'
Doğu Ekspresine kardeşler geliyor
Doğu Ekspresine kardeşler geliyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Yağışlar bugün şiddetlenecek: Meteoroloji 6 kenti kırmızı kodla uyardı

Yağışlı hava yeni haftada da etkisini sürdürecek. Sıcaklık mevsim normallerinin altında seyredecek. Meteoroloji, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri için kırmızı uyarı yaptı. Ekipler, gece saatlerinde etkisini artıracak yağışa karşı teyakkuza geçti. MGM, 9 il için turuncu ve 8 il için de sarı kodlu uyarı yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 27 Haziran 2022 08:55
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Türkiye genelinde cuma gününe kadar yağış etkili olacak. Özellikle Batı Karadeniz'de yağış şiddetini artıracak.

AFAD, Batı Karadeniz'de halen devam eden yağışların, bu gece saatlerinden itibaren şiddetini artıracağını açıkladı.

METEOROLOJİ 6 KENTİ KIRMIZI KODLA UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop, Zonguldak'ı yarın beklenen kuvvetli yağışa karşı kırmızı kodla uyardı.

9 İL İÇİN TURUNCU 8 İL İÇİN SARI KOD

MGM tarafından kırmızı kodların yanında 9 il için turuncu ve 8 il için de sarı kodlu uyarı yapıldı.

Amasya, Bolu, Çankırı, Çorum, Sakarya, Samsun, Tokat, Yozgat ve Kırıkkale için turuncu kod, Ankara, Bilecik, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Ordu, Sivas ve Yalova için ise sarı kodlu uyarı yapıldı.

ANKARA VE İSTANBUL'DA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Ankara ve İstanbul'da da yağışlar cuma gününe kadar devam edecek.

Yağışların etkisiyle Ege ve Akdeniz kıyıları hariç, yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecek.

KIRMIZI KODLU UYARI NE ANLAMA GELİYOR?

Meteoroloji'nin sitesinde yer alan bilgiye göre, kırmızı kodlu uyarı hava durumunun çok tehlikeli olduğunu anlatıyor.

Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin ediliyor. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.

TÜM EKİPLER TEYAKKUZA GEÇTİ

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında; ilgili afet grupları AFAD Yönetim Merkezi'nde grup temsilcilerinin katılımıyla toplandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı meteorolojik uyarı verilen illerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti. Emniyet'ten 1 helikopter Sinop iline, Sahil Güvenlik'ten 1 helikopter Bartın ve Amasra'ya görevlendirildi.

KAPAT [X]

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü, kamu kurumları ve belediyeler, yaşanabilecek olumsuzluklara destek vermek amacıyla, iş makinesi ve personel görevlendirmek üzere teyakkuza geçti. Ayrıca, meteorolojik uyarı verilen illere sınır ve yakın tüm iller de teyakkuza geçirildi.

Ankara, Afyonkarahisar, Bursa, Eskişehir, İstanbul, Aksaray, Balıkesir, Samsun, Trabzon, Kayseri, Erzurum, Tokat ve Sakarya illerinden Bartın, Düzce, Kastamonu, Zonguldak ve Sinop illerine, toplamda 104 personel, 14 araç ve 10 bot görevlendirildi.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Erdoğan talimat verdi: 5 Bakan sel bölgesine gidecek
Erdoğan talimat verdi: 5 Bakan sel bölgesine gidecek
Aşırı yağışlar sonrası içme ve kullanma suyuna dikkat!
Aşırı yağışlar sonrası içme ve kullanma suyuna dikkat!
AKOM saat verdi: Kuvvetli rüzgar ve yağış geçişleri bekleniyor
AKOM saat verdi: Kuvvetli rüzgar ve yağış geçişleri bekleniyor
Bakan Soylu: Batı Karadeniz'deki yağışlarda can kaybı ve kayıp ihbarı yok
Bakan Soylu: Batı Karadeniz'deki yağışlarda can kaybı ve kayıp ihbarı yok
Samsun için şiddetli yağış uyarısı yapıldı
Samsun için şiddetli yağış uyarısı yapıldı
İlkbaharda artan ağrı şikayetleri sonbaharda azalıyor
İlkbaharda artan ağrı şikayetleri sonbaharda azalıyor

Bu Habere Tepkiniz

20 bin yeni öğretmen ataması yapılacak

20 bin yeni öğretmen ataması yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; "Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacak." dedi.
Anayasa Mahkemesi 30 Haziranda 3 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 30 Haziranda 3 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 30 Haziran 2022 - Genel Kurul Gündemi açıklandı. Kurban Bayramı öncesi 4 dosyayı gündemine alan Mahkeme bunlardan üçü hakkında esastan karar verecek
Araç satmanın hızlı ve güvenli yolu burada

Araç satmanın hızlı ve güvenli yolu burada

https://www.arabam.com/trink-sat?utm_source=memurlar&utm_medium=cpc&utm_campaign=trinksat
KDK, öğretim görevlisi alımında kazanan adaya verilen notu düşürdü! sınav yenilenecek!

KDK, öğretim görevlisi alımında kazanan adaya verilen notu düşürdü! sınav yenilenecek!

Kamu Denetçiliği Kurumu, öğretim görevlisi alımına itiraz eden adayın dosyasını bilirkişiye gönderdi kazanan kişiye verilen fazla puandan dolayı sınavın yenilenmesini sağladı!
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
Çarşı ve mahalle bekçileri 2 senedir yönetmeliği bekliyor

Çarşı ve mahalle bekçileri 2 senedir yönetmeliği bekliyor

Çarşı ve Mahalle Bekçileri'nin çalışma usul ve esasları, alacakları meslek içi eğitim, giyecekleri kıyafet ve görevde kullanacakları teçhizatlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlara ait İçişleri Bakanlığınca çıkarılması gereken yönetmelik Bekçiler tarafından 2 seneyi aşkın süredir bekleniyor.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Belediye taşınmazlarını spor kulüplerine tahsis edenlere Sayıştay'dan kötü haber

Belediye taşınmazlarını spor kulüplerine tahsis edenlere Sayıştay'dan kötü haber

Sayıştay Temyiz Kurulu, 2.3.2022 tarihli toplantısında Belediyelere ilişkin yeni bir karar yayımladı. Mülkiyeti belediyeye ait taşınmazların meclis kararıyla spor kulübüne tahsis edilmesinde kamu zararı oluştuğuna ilişkin 7. Daire kararı onandı.
Yeterliği vermesine rağmen atanamayan vergi müfettiş yardımcısını Danıştay haklı buldu

Yeterliği vermesine rağmen atanamayan vergi müfettiş yardımcısını Danıştay haklı buldu

Danıştay 2. Dairesi, Vergi müfettiş yardımcısı olarak görev yapan davacı tarafından; "vergi müfettişi" kadrosuna atanması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.
Sağlık Bakanlığı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılı Haziran dönemi iller arası yer değişikliği atanma kura duyurusu yayımlandı.
Sözleşmeli emekli öğretim üyesinin görevle ilişiği kesilebilir mi?

Sözleşmeli emekli öğretim üyesinin görevle ilişiği kesilebilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, emekli olarak görevine sözleşmeli statüde devam eden öğretim üyelerinin görevleriyle ilişiklerinin kesilmesinde somut sebepler aranmasına hükmetti!
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
Gül Masalı 3.Bölüm Fragmanı

Gül Masalı 3.Bölüm Fragmanı

Gül Masalı 3.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Gül Masalı dizisinin yeni bölümü 3 Temmuz Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 650 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (28-02)

Haftanın fırsat ürünleri (28-02)

28 Haziran 2022 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.