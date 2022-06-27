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Otomobilde ahlaksız teklif; Sıfır araç almak isteyenlerin komisyon savaşı!

SABAH yazarı Ufuk Sandık bugün otomobil dünyasındaki sıcak gelişmeleri okurlarıyla paylaştı. SUV araçlara olan rağbet, sıfır otomobil fiyatları ve piyasadaki son duruma ilişkin önemli detaylar veren Sandık, yeni araçların pazara çıkmasında hala sıkıntılar olması nedeniyle otomobil bayilerinde garip ilişkilerin ve diyalogların döndüğünü aktardı.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 27 Haziran 2022 09:06
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Otomobilde ahlaksız teklif; Sıfır araç almak isteyenlerin komisyon savaşı!

Düne kadar sedan otolardan oluşan filolarda artık SUV araçlar da görülüyor. 2021'de yüzde 6.8 olan SUV oranı, 2022'nin ilk beş ayında yüzde 7.3'e yükseldi.

Türkiye otomotiv pazarında en çok SUV araçlar tercih ediliyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre yılın ilk beş ayında 87 bin 313 adet SUV satıldı. SUV araçların payı yüzde 40.8 oldu. Düne kadar pazarın hakimi sedan otoların payı ise yüzde 35'e geriledi. Ocak-Mayıs döneminde 74 bin 990 adet sedan otomobil satışı gerçekleşti.

Otomotiv pazarındaki bu değişim filolara da yansıyor. Yüzde 100 sedan otolardan oluşan filolarda artık SUV araçlar da da görülüyor. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği'nin 2022 ilk üç aylık verilerine göre sedanlar yüzde 65.4 ile en çok tercih edilen segment. Yükselişini sürdüren SUV araçlar ise yüzde 7.3 ile üçüncü sırada bulunuyor. 2021 sonu itibarıyla sedan araçların payı yüzde 66.7, SUV'ların payı ise 6.8 seviyesindeydi.

ALIŞKANLIKLAR DEĞİŞİYOR

Toyota'nın B-SUV segmentindeki yeni modeli Yaris Cross'un tanıtım toplantısında konuşan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Ali Haydar Bozkurt da bu değişime dikkat çekiyor. Bozkurt, "Klişe olmuş alışkanlıklar değişiyor. Filolarda hep sedan satılırdı. Bugün filolara SUV veriyoruz" dedi. Bozkurt, şöyle devam etti: "Yaris Cross, C-HR, RAV4 ve Land Cruiser olmak üzere geniş bir SUV yelpazesi sunmaya başladık. Sonbaharda Corolla Cross'u da Türkiye'ye getirerek SUV ürün gamını daha da güçlendireceğiz."

YAKIT TÜKETİMİ 4.6 LİTRE

YARİS Cross, Türkiye'de 1.5 litre benzinli ve 1.5 litre hibrit olmak üzere iki motor seçeneğiyle satışa sunuldu. Hibrit versiyonu 116 bg güç ve 120 Nm tork sağlıyor. Birleşik WLTP değerlerine göre 4.6 lt/100 km tüketim ve 105 gr/km CO2 emisyonu değerine sahip.

Yaris Cross, Yaris hatchback modeline göre 95 mm daha uzun, 20 mm daha geniş ve 240 mm daha uzun olarak tasarlandı.

SON 3 AYDA HİBRİT TALEBI ARTTI

Bozkurt, "Son üç-dört ayda daha önce hiç olmadığı kadar hibrit araç soran oldu. Hibrit talebi artıyor çünkü birçok avantajının yanında önemli ölçüde bir yakıt tasarrufu sağlıyor. Tedarik sorunu olmadığı zamanlarda satışlarımızın yüzde 45-50'i hibrit araçlardı. Akaryakıt fiyatlarında son üç aydır olan hızlı yükselişle gelen üç müşteriden ikisi hibrit arayışında" dedi.

OTOMOBİLDE AHLAKSIZ TEKLİF VAR

Otomotivde tedarik sorunu devam ediyor. Çip krizi, lojistik sorunlar, parça tedariğinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle otomotiv sektöründe üretim aksıyor. Son olarak Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tedarik sorununu büyüttü. Piyasada otomobil yok. En az iki-üç ay sıra var. Lüks otolarda süre beş aya kadar çıkıyor. Geçen haftalarda yazdım. Otomobil satın almak için aylarca beklemek istemeyen tüketiciler, tanıdık bulup adını bekleme listesinde ilk sıralara yazdırmaya çalışıyor. Uzun bir süredir otomotivcilerin telefonları "torpil" için arayan tanıdıkları yüzünden susmuyor. Eş-dost, akraba, askerlik ve okul arkadaşları tarafından aranıyorlar. Hatta, "torpil" yapmaları için arananlar arasında otomotiv haberleri yapan gazeteci ve editörler bile var.

KOMİSYON ÖNEREN VAR

Uzun süre beklemek istemeyenlerin çabalarını anlıyorum. Ama bir yere kadar. Çünkü otomobil bulan aracılara para teklif edenler de varmış. Duyduğum kadarıyla sınırlı sayıda Türkiye'ye gelecek lüks modeller için 200 bin TL teklif ediliyormuş. Hatta bu teklif 500 bin TL'ye kadar çıkabiliyormuş. Otomotiv markalarının üst düzey yöneticilerine bile para teklif edenler varmış. Geçtiğimiz günlerde konuştuğum bir CEO, "utanmasalar araç bulmak için para teklif edecekler" deyince durumun vahametini anladım. Sözün bittiği yerdeyiz.

DÜNYA İLE AYNI ANDA TÜRKİYE'DE TANITTI

SUBARU'NUN ilk yüzde 100 elektrikli modeli Solterra, dünya ile aynı anda Türkiye'de tanıtıldı. Solterra, 160 kW gücündeki elektrik motoru, 466 km'ye varan sürüş menzili, 150 KW'lık DC şarj gücü ve 71.4 kWs'lik batarya kapasitesi ile temmuz ayı itibarıyla satışa sunulacak.

İLK HİBRİT MODELİ ÖN SATIŞA SUNULDU

KAPAT [X]

ALFA Romeo'nun ilk hibrit modeli Tonale, online satış kanalı üzerinden lansmana özel 1.5 lt 160 bg motorla Türkiye'de ön satışa sunuldu. Eylülden itibaren ise 1.6 litrelik dizel otomatik vites motor seçenekli versiyonu yollara çıkacak.

BURSALI ELEKTRİKLİ MİNİBÜS KANADA'DA

KARSAN, Avrupa'da elektrikli minibüs pazarının iki yıl üst üste lider modeli olan e-JEST ile Kuzey Amerika pazarına giriş yaptı. Altı adet araçtan oluşan Karsan e-JEST filosu, Kanada'nın Saint John şehrinin Toplu Taşıma Dönüşüm Programı'nın bir parçası olarak eylülde hizmete girecek.

UFUK SANDIK

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