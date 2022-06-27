Artık tüketici markaya değil fiyatına bakıyor marka sadakati erimeye başladı

Yüksek enflasyon alışveriş alışkanlıklarında büyük bir devrim yaratırken, bütçesine göre harcama yapan tüketici, kozmetikte de sadakate değil fiyata bakmaya başladı. Market ve perakende zincirlerin kendi markaları ile ürettirdiği kişisel bakım ve kozmetik ürünleri daha düşük fiyatlı olmaları nedeni ile pazarda hızlı bir yükseliş girdi.

Sözcünün haberine göre, sektör temsilcileri, tüketicinin adeta taraftarlık sergilediği şampuan gibi ana ürünlerde, market ve perakende markalarına yöneldiğini belirtirken, Nielsen tarafından yapılan araştırma da kişisel bakım ürünlerinde özel markalı ürünlerin ciro artışının yüzde 81 olarak gerçekleştiğini ortaya koydu. Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği (PLAT) Başkanı İmer Özer, özel markalı ürünler için yıl sonu hedefi olan yüzde 30 büyümenin ilk 3 ayda yakalandığına dikkat çekerek, şu bilgileri verdi: "Bu enflasyon ortamında zor oyunu bozdu ve daha önce hiç denemeyen, almayan belki market markalarının önünden geçmeyen insanlar bile onlardan alışveriş yapmaya başladı. Eskiden bir marka tutkusu olan ürünlerimiz vardı. Özel markalı ürünlerde kişisel bakım ürünleri geriden gelirdi. Kadınlar marka tutkusuna daha önem verirdi. İnsanların taraftar gibi tuttukları, şampuan markası vardı. Şu anda bir market markası ürünü şampuanda pazar lideri oldu. Taraftarlık gitti. Bu fiyatları gördükten sonra herkes kesesini düşünüyor."

Taksitlere düzenleme bekleniyor

Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği (PLAT) Başkanı İmer Özer sepet tutarlarının arttığını ve önümüzdeki günlerde taksitle ilgili bir düzenleme beklediklerini söyledi. Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş da taksitle ilgili bir düzenlemenin hem vatandaşı rahatlatacağını hem de vergi gelirlerini artıracağını belirterek, "Talebimizi ilgili kurumlara iletiyoruz. Taksit düzenlemesi, alım gücünü rahatlatarak moral olacaktır" dedi.

Kampanya kolluyorlar

Bu dönemde tüketicilerin kampanya ve fiyat odaklı alışverişlere ilgi gösterdiğini kaydeden Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş, "Müşterilerin kalite, uygun fiyat ve yüksek performans arayışı özellikle kişisel bakım kategorisinde sürekli ve düzenli kullanılan duş jeli, pamuk, şampuan, diş macunu gibi private label ürünlere olan ilgiyi daha da artırıyor" dedi. Yurddaş, bu alandaki ürünlerin toplam satış ortalamalarının yüzde 25 üstünde olduğunu kaydetti.