Eskişehir'de 28 inşaat işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

20 bin yeni öğretmen ataması yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; "Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacak." dedi.