Siirt'te el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 kişi yaralandı
Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Haziran 2022 12:50
Alınan bilgiye göre, Doğan köyü Karamık mezrası mevkisinde Nejdet O. (22) idaresindeki minibüsün geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti.
Patlamada, Nejdet O. yaralandı.
Helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız