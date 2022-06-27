Zonguldak'ta sel haberi sunan muhabir açık rögara düştü!
Zonguldak'ta sağanak etkisini artırdı, çayların debileri yükseldi. Tarım arazileri ve iş yerlerinin su altında kaldığı kentte son durumu aktaran TRT Haber muhabiri, rögarların tıkandığını anlatırken açık kalan bir rögara düştü. Bir ayağı rögara giren muhabir, "Ucuz atlattık" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 27 Haziran 2022 13:06
Zonguldak'ta sağanak etkisini artırdı, çayların debileri yükseldi. Tarım arazileri ve iş yerlerinin su altında kaldığı kentte son durumu aktaran TRT Haber muhabiri, rögarların tıkandığını anlatırken açık kalan bir rögara düştü. Bir ayağı rögara giren muhabir, "Ucuz atlattık" dedi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız