Kiracıların üçte ikisi haklarını bilmiyor

Emlakjet, 400 bine ulaşan satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan bir veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda ve iLab Holding bünyesinde faaliyet gösteren yeni nesil gayrimenkul değerleme ve lokasyon analizi şirketi Endeksa iş birliği ile hazırladığı Mayıs 2022 emlak verilerini paylaştı.

TÜİK verilerine göre, geçen ay Türkiye genelinde konut satışları 122 bin 768 adet olurken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 108 artış kaydetti. Bununla birlikte ilk el satış oranı yüzde 27, ipotekli satış oranı da yüzde 25 olarak gerçekleşti.

Verilere göre, toplam konut aramaları içinde Emlakjet kullanıcılarının yüzde 61'i satılık konut ararken, kiralık aramaların oranı artarak yüzde 39 oldu. Merkeze uzak çeper ilçelere talep artışı da devam etti.

Emlakjet'in Endeksa ile gerçekleştirdiği iş birliği doğrultusunda mayıs ayına özel olarak gerçekleştirdiği özel araştırma dosyasında kiracı haklarına yönelik bilgi sahipliği incelendi.

Son dönemde kiracı hakları konusu yoğun bir şekilde gündeme gelirken, ankete katılan kiracıların yüzde 63'ü kiracı hakları konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığını belirtti.

- "Kiracıların yüzde 63'ü kiracı hakları konusunda yeterince bilgi sahibi değil"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlakjet Üst Yöneticisi (CEO) Tolga İdikat, verilere ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz dönemde konut fiyatlarındaki artışlar ve bu alanda yayınlanan yeni regülasyonlar en önemli gündem maddelerinden. Hem Emlakjet üyelerini hem kamuoyunu piyasa hakkında bilgilendirmek için aylık gayrimenkul raporlarımızdaki fiyat artışları bölümü için birlikte iLab Holding çatısını paylaştığımız Endeksa ile iş birliği kurduk. Konut piyasasında tüketici davranışlarını Emlakjet verileri ile analiz etmeye devam ederken, fiyat verilerini bundan böyle Endeksa aracılığıyla sunacak ve gündem maddeleri hakkında detaylı araştırmalar yapmaya raporlarımızda uzman görüşlerine yer vermeye devam edeceğiz.

Kira artışlarını takiben kiracı hakları konusunda soru işaretlerinin artması üzerine bu ay kiracı hakları konusunda anket sonuçlarını yayınladık. Anket verilerine göre, kullanıcıların yüzde 63'ü kiracı hakları konusunda yeterince bilgi sahibi olduğunu düşünmüyor. Bu konuda bilgi birikiminin artması adına Emlakjet'te avukat görüşlerine dayanan detaylı bir röportaj yayınladık. Gayrimenkul alanında gündemi yakından takip etmeye ve yetkili isimlerin görüşlerini kamuoyu ile buluşturmaya devam edeceğiz."

- "Kira tespit davalarında çok yüksek artış var"

Avukat Mehmet Berk İmamoğlu da Emlakjet'in kiracıların hakları konusunda bilgisini ölçen özel araştırma dosyası sonuçlarını yorumladı.

Kiralık konut fiyatlarında yaşanan artışın, kira tespit davalarında çok yüksek oranda artışa sebep olduğunu belirten İmamoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu davalarda karar verilen yeni kiralar piyasadaki fiyatlara göre belirleniyor. Bu noktada piyasa ortalamalarının suni olarak yükseltilmemesi önem taşıyor. Kiralık kontratı devam eden konutlar için geçici süreyle de olsa yüzde 25 yıllık tavan artış önlemi açıklandı. Bu uygulamanın 5 yılın üzerinde kontrata sahip kişilerin başvurabileceği kira tespit davalarına engel olmadığını hatırlatmak gerek.

Uygulamanın kiracılara destek olduğunu, kısa süreli de olsa mevcut kiracıları koruduğunu gözlemliyoruz. Diğer yandan, Emlakjet yapmış olduğu kiracı hakları anketi sonuçları, kullanıcıların çoğunun kiracı hakları konusunda bilgi sahibi olmadığını belirtiyor. İçinde bulunduğumuza benzer kriz dönemlerinde yanlış bilgiler maalesef daha hızlı dolaşıyor, kiracı hakları konusunda sorun yaşayan tüm vatandaşlarımıza bilgi sahibi olmak için gerekli kaynakçaları gösteren mecralara danışmasını veya yetkili kişilerle görüşmesini öneriyoruz."