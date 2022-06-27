Bu yılki 15 Temmuz etkinliklerinin sloganı belli oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerinin, 15 Temmuz ruhuna uygun yapılması için tüm imkanların seferber edileceğini bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliklerinin bu yıl da 15 Temmuz ruhuna uygun gerçekleştirilmesi için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. 'Türkiye Aşkına' konseptiyle hazırlanan kurumsal kimliğimize https://kurumsal.15temmuz.gov.tr/15-temmuz-kurumsal-kimlik-klavuzu-2022.html adresinden ulaşılabilir." ifadelerini kullandı.