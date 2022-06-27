Anayasa Mahkemesi 30 Haziranda 3 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 30 Haziran 2022 - Genel Kurul Gündemi açıklandı. Kurban Bayramı öncesi 4 dosyayı gündemine alan Mahkeme bunlardan üçü hakkında esastan karar verecek

Bu dosyalar:

25/7/2018 tarihli ve 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun

3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun

4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun

bazı maddeleri.

6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu'na 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 184. maddesiyle eklenen geçici 29. maddede yer alan "...nden emekliye ayrılmış olanlar." ibaresinin iptali için ilk görüşme yapılacak.

Mezkür maddede, "Bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dahil olmak üzere; kapatılan Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin askeri hakim sınıfından Başkan, Başsavcı, Daire Başkanı ve üyelerin den emekliye ayrılmış olanlar ile geçici 27 nci maddenin yedinci fıkrası kapsamına girenler ve bunların emeklilerinin 64 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki sağlık giderleri anılan fıkra hükümleri çerçevesinde Danıştay bütçesinden karşılanır." Hükmü yer almaktadır