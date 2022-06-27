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Özel eğitim ve rehabilitasyon sektöründen 'acil ücret' çağrısı

Özel Özel Eğitim Konfederasyonu ve Özel Eğitim Kurumları Derneği ( ÖZERKDER) dernekleri Rehabilitasyon Merkezlerinin sürdürülebilirliği ve Özel gereksinimli Bireylerin eğitim hizmet alımının devamı konusunda sektörde yaşanan sorunlarını kamuoyu ile paylaşmak için yarın sabah saat 10.00'da Ankara Ticaret Odasında acil olarak toplanacak

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 27 Haziran 2022 14:29
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Özel eğitim ve rehabilitasyon sektöründen 'acil ücret' çağrısı
Özel Eğitim Kurumları Derneği Rehabilitasyon Merkezlerinin sürdürülebilirliği ve Özel gereksinimli Bireylerin eğitim hizmet alımının devamı konulu Türkiye Buluşmaları Toplantısı yarın sabah 10.00'da Ankara Ticaret odasında gerçekleştirilecek

Özel Eğitim Kurumları Derneklerinin ortak olarak yayımladığı açıklamada; Türkiye genelinde de 3150 kurum, 525.000 özel gereksinimli çocuğa, 52.000 çalışan ve 7.500 servis aracı ile hizmet veren özel eğitim ve rehabilitasyon sektörü ocak ayında sadece %36 artış alarak çalışmasına devam etmektedir. Bugüne kadar artan maliyetler çok zor şekilde karşılanmaya çalışılmıştır. Ancak gelinen noktada kurumların bu maliyetleri karşılayabilme şansı kalmamıştır. Sektörde çalışan eğitim personeline yeterince ücret artışı yapılamamıştır. Bu nedenle sektör acil bir ücret güncellemesine ihtiyaç duymaktadır. Bununla ilgili Türkiye nin her bölgesinde basın açıklamaları yapılarak, siyasi parti ve STK temsilcileri ziyaret edilmeye devam etmektedir. Yarın da sektör temsilcileri bu gündem ile acil olarak ATO da toplanacaktır. İfadelerine yer verildi.

Sektör temsilcileri mali yükü kaldıramıyor

Özel Eğitim Kurumları Derneği'nde yapılan açıklamada; 2005 yılına kadar toplumdan izole edilen, evlerinden çıkamayan, sadece 35.000 engelli bireyin eğitim aldığı özel eğitim sektörümüz, günümüzde 525.000 engelli bireyin eğitim aldığı, 52.000 personelin istihdam edildiği, 800.000 engelli bireyin de rehabilitasyon sürecini başarıyla tamamlayarak topluma kazandırıldığı dünyaya örnek bir modele dönüşmüştür. 2005 yılında sadece S.S.K ve Emekli sandığı mensubu olanların çocuklarına sunulan özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti, 5378 sayılı Kanun ile hak temeline dönüştürülerek, sosyal güvencesi olsun olmasın tüm engelli bireylerin bu hizmetten yararlanması sağlanmıştır. Ancak son yıllarda özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine ödenen kamu katkısının ülkedeki ekonomik göstergelerin çok altında kaldığı görülmektedir. Kurumların hizmet sunum maliyetleri dikkate alınmadan belirlenen yıllık ücret artışları hizmet sunumunun sürdürülebilirliğini neredeyse imkansız hale getirmiştir. Ayrıca engelli çocukların rehabilitasyon merkezlerine taşınmasını sağlamak için mutlak bir gereklilik olan servis hizmetinin tarafımızdan ücretsiz yapılıyor olması sektöre mali açıdan büyük bir yük getirmektedir.

Gelinen noktada; 2005 yılında bir öğrenci için ödenen aylık özel eğitim ödemesi bir asgari ücret miktarı kadar iken, 2022 yılına gelindiğinde asgari ücretin %27'sine gerilemiştir. Bu durum kurumlarımızı ağır bir ekonomik tablo ile karşı karşıya bırakmıştır. Personel, akaryakıt, kira, kırtasiye, eğitim materyali, ısınma, elektrik, gıda vb. kalemlerde öngörülemeyen artışlar olmuştur. Üzülerek söylemeliyiz ki, mevcut ve hızla artan bahsettiğimiz giderlerle hizmetin sürdürülebilmesi mümkün olamamaktadır. Sadece kamunun aktardığı kaynakla hizmeti sürdürme zorunluluğumuz dikkate alındığında acil ve çok ivedi olarak gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılarak 1 Temmuz 2022 den geçerli olmak üzere; "Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde hizmet alan her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına; 1 saat bireysel eğitim seans ücreti için KDV hariç olmak üzere; 1000 gösterge rakamının memur maaş katsayısının çarpımı sonucunda bulunacak tutar ile bir saat grup eğitim seans ücreti için 625 gösterge rakamının memur maaş katsayısının çarpımı sonucunda bulunacak tutar ödenir."

Bir başka deyişle; Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde hizmet alan her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına; 1 saat bireysel eğitim seans ücreti için KDV hariç olmak üzere; Net asgari ücretin % 7 sinin çarpımı sonucunda bulunacak tutar ile bir saat grup eğitim seans ücreti için net asgari ücretin % 5 inin çarpımı sonucunda bulunacak tutar ödenir." Aynı zamanda bir aylık özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti için; "Sadece Bireysel özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti önerilen özel gereksinimli bireylere ayda 10 seans, Bireysel ve grup özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti önerilen özel gereksinimli bireylere ayda sekiz seans bireysel ve dört seans grup hizmeti verilir." hükmünün eklenmesi ile sorunun çözümünün sağlanacağı inancını taşımaktayız. Aynı zamanda seans ücretlerimizin bir orana bağlanmış olmasının özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetinin gelecek planlamasının yapılması konusunda da önemli bir paradigma değişikliğini sağlamış olması da hizmet sunulan özel gereksinimli bireyler açısından da büyük bir kazanıma neden olacaktır. 28 Haziran 2022 Salı günü, saat 10.00-12.00' de Ankara Ticaret Odası Merkez Binası Toplantı Salonunda Türkiye'nin birçok ilinden katılım gösterecek Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ile üyelerimizin katılımı ile yapacağımız kamuoyu bilgilendirme toplantısında aramızda görmekten onur duyacağız. Kamuoyuna saygı ile duyururuz... İfadelerine yer verildi.

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