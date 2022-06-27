CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekillerinden ortak açıklama

CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekilleri, belediye yönetimlerinin "engelleniyoruz" yönündeki söylemleriyle ilgili ortak açıklama yaptı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ, Hatay büyükşehir belediye meclislerinin AK Parti grup başkanvekilleri, AK Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Toplantının ortak açıklamasını okuyan Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Türkiye'de son dönemlerde farklı hedeflerle algı ve manipülasyona dayalı siyasal bir iletişimin sürdürüldüğünü savundu.

Göksu, "Operasyon merkezi CHP olan, milli meselelerde dahi yalan siyasetiyle kaos çıkarmayı tercih eden bu muhalefet anlayışı, ülkemizin ve demokrasimizin önündeki en büyük engeldir." dedi.

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanının, seçilmelerinin dördüncü yılına girmelerine rağmen kamuoyunun karşısına icraatları ve projeleri ile çıkmak yerine, "mazeret ve acziyet deklarasyonları" yayınladıklarını öne süren Göksu, başkanların bildirilerinin, ortak başarısızlıklarına mazeret üretme ve engellendikleri yalanı etrafında kendilerine konfor alanı inşa etme gayretinden başka bir anlamının olmadığını söyledi.

Tevfik Göksu, "Siyasi anlayışımız gereği 'hayra motor, şerre fren' olma prensibi çerçevesinde, hemşehrilerimizin menfaatine olacak her türlü projeye destek vermeye daima hazır olduğumuzu milletimizin bilmesini istiyoruz. Şehirlerimizin ve hemşerilerimizin menfaatlerini tüm siyasi mülahazaların üzerinde tuttuk ve tutmaya devam ediyoruz. Buna meclis zabıtları da şahittir." diye konuştu.

İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclislerinde alınan kararlara dair verileri paylaşan Göksu, şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Meclisine gelen 4 bin 64 dosyanın, 3 bin 955'ine olumlu oy kullanmışız. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, meclise sunduğu dosyaların yüzde 97,4'üne 'evet' demişiz. Ankara Büyükşehir Belediyesinde de meclise gelen 6 bin 229 dosyanın, 6 bin 33'üne olumlu oy kullanmışız. Yani Ankara Büyükşehir Belediyesinin meclise sunduğu dosyaların yüzde 97'sine 'evet' demişiz.

Bizde durum böyleyken, söz konusu CHP zihniyeti, bu şehirlerde muhalefette olduğu dönemde, meclise gelen ve şehirlerimiz için hayati önem taşıyan tüm projelere ya 'hayır' demiş, ya da engellemek için ellerinden geleni yapmış. Bugün bizlerin yapıcı muhalefet anlayışımıza rağmen, her defasında belediye meclislerimizle birlikte, hükümetimizi de suçlayarak kaynaklarının kesildiği yalanını söyleyen bu beceriksiz belediyelerin 'engelleniyoruz' bahanesini yine İstanbul ve Ankara örneğiyle ortaya koymak ve boşa çıkarmak istiyoruz."

Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin merkezi hükümetten geleceğini öngördüğü kaynağın 2021 yılında 20 milyar lira olduğunu oysa bu paranın 25,6 milyar liraya çıktığını belirterek, "Benzer bir durum Ankara için de geçerlidir. 2021 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesinin merkezi hükümetten geleceğini öngördüğü para 6,7 milyar liradır. Aynı yıl merkezi bütçeden Ankara Büyükşehir Belediyesine gelen para ise, 9,3 milyar liradır. Yani 2021 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesine beklentisinden 5,6 milyar lira, Ankara Büyükşehir Belediyesine ise beklentisinden 2,6 milyar lira fazla para gelmiştir. Bu durum, diğer Büyükşehir Belediyelerinde de aynıdır. Bu örnekler bile tek başına CHP'li belediyelerin 'engelleniyoruz'' ve 'kaynaklarımız kesiliyor' algısının ne kadar gerçeklerden uzak olduğunu göstermektedir." şeklinde konuştu.

- "Hizmet aşkı ve becerisi olan hiç kimse, millete hizmet yolunda engellenemez"

Hükümette AK Parti'nin bulunmasının CHP'li belediyelerin en büyük şansı olduğunu öne süren Göksu, "AK Parti 20 yıldır bu ülkede taş üstüne taş koymak için gece gündüz çalışmakla kalmamış, bu ülke için bir çivi dahi çakmak isteyen her kurumun önünü sonuna kadar açmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Göksu, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ, Hatay Büyükşehir Belediye Meclislerinin, AK Parti Grupları olarak, CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanına çağrıda bulunduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Engelleniyoruz yalanıyla etrafınıza çektiğiniz algı ve manipülasyon duvarlarının içinde oluşan konfor alanından çıkın ve şehirlerinize bakın. Bunu yaptığınız takdirde, şehirlerinizin önündeki en büyük engelin bizatihi sizler ve CHP zihniyeti olduğunu göreceksiniz. Bunu kendiniz için yapmaya cesaretiniz yoksa, lütfen çocuklarınız ve ülkemizin geleceği için yapın. Eğer bu cesareti gösteremiyorsanız ya da bu cesareti göstermenize birileri müsaade etmiyorsa, sizin belirleyeceğiniz herhangi bir mecrada, aziz milletimizin huzurunda bu engellenme yalanınızı açık ve seçik olarak tartışmaya hazırız. Buradan hodri meydan diyoruz ve tüm samimiyetimizle soruyoruz, bugüne kadar, başkanı olduğunuz şehirlerde, o şehrin gençleri için, kadınları için, çocukları için ve o şehrin geleceği için, belediye meclislerine tek bir proje getirdiniz mi? Hangi projeyi getirdiniz de AK Parti grupları 'hayır' dedi? Ya bu sorumuzun cevabını dürüstçe çıkıp milletimize verirsiniz, ya da sizleri tüm kamuoyu önünde yalancı ve müfteri ilan ederiz."