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Ümit Özdağ ve İçişleri Bakanlığı'ndan 'ziyaret' açıklamaları

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay Valiliğinin kararı gereği partililerle birlikte ilerledikleri kente gidişlerine izin verilmediğini belirterek, "Bu ülkede istediğim yere giderim." dedi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı ise Özdağ'ın iki gündür Hatay sınırına mayın döşeyeceğini söyleyerek kışkırtıcı bir yol izlediğini kaydederek, "Bu provokasyonuna, tahrikine izin verilmemiştir." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Haziran 2022 17:48
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Reyhanlı'nın da aralarında olduğu bazı ilçelerinde programlara katılmak üzere otobüslerle Adana'dan yola çıkan Özdağ ve partililer, Erzin ilçesinde jandarma ekiplerince kontrol noktasında durduruldu.

Valiliğin kararı gereği kente giremeyecekleri tebliğ edilen Özdağ ve beraberindekiler, kontrol noktası yakınlarındaki akaryakıt istasyonunda beklemeye başladı.

Özdağ, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ağır bir tehdit altında olduğunu ve mevcut yapıyla sınır güvenliğini sağlayamadığını savundu. Özdağ, şöyle konuştu:

"Şimdi Hatay Valisi bir talimat veriyor. 700 bin Suriyelinin yaşadığı ki bunlar içinde teröristler ve istihbaratçılar da var, dünyanın en fazla istihbaratçısının metrekareye düştüğü şehirden bahsediyoruz, işte böyle bir şehre 'Zafer Partisi giremez' diyor. Ben bir milletvekiliyim. Gazi Meclisin bir üyesiyim. Hiçbir yasa benim oraya girmemi engelleyemez. Sen de engelleyemezsin. Ben bu ülkede istediğim yere giderim. Şimdi sen 750 bin Suriyeliye dokunamıyorsun ama ibret olacak bir yasaklama belgesi çıkartıyorsun."

"Hatay Valisi bu suçundan dolayı yargılanacak hem anayasayı ihlalden hem kamu düzenini sağlayamamaktan yargılanacak." ifadelerini kullanan Özdağ, destek için gelenlerin araçlarının bulundukları istasyona girmesinin engellendiğini ileri sürdü.

Özdağ, "Biz buradayız, gitmiyoruz. Gerekirse ayın 4'üne kadar, gerekirse 9 Temmuz'a kadar isterseniz bunu uzatın. Biz de burada kalmaya devam ederiz. Hadi göreceğiz, hukuk mu hakim olacak, kaba kuvvet mi? Ama sonunda bizim Hatay'a girmemizi asla engelleyemezsiniz, gerekirse bu dağları aşar öyle gireriz." diye konuştu.

Özdağ ve partililerin akaryakıt istasyonundaki bekleyişi sürüyor.

- İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan paylaşım

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özdağ'ın "Yarın Hatay Reyhanlı'da iktidara geldiğimizde tamamlamak üzere Suriye sınırına ilk mayını yerleştireceğiz." ifadelerinin yer aldığı paylaşımını alıntılayarak şunları kaydetti:

"Tek güç kaynağı yabancı düşmanlığı olan, iki gündür Hatay sınırına mayın döşeyeceğini söyleyerek kışkırtıcı bir yol izleyen, hayatı yalan ve provokasyondan ibaret birinin bu provokasyonuna, tahrikine izin verilmemiştir."

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