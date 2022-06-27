Pınar Gültekin davasında dosya istinafa taşındı
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının haksız tahrik indirimi uygulanarak 23 yıla düşürülmesi ve kardeşi Mert Avcı'nın beraat kararları istinaf mahkemesine taşındı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 27 Haziran 2022 15:19
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'nın (32) 'canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının haksız tahrik indirimi uygulanarak 23 yıla düşürülmesi ve kardeşi Mert Avcı'nın beraat kararlarının istinaf mahkemesine taşındığını açıkladı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız