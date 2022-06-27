Doktora bebeğin down sendromlu olduğunu söylemediği suçlaması
Manisa'da bebekleri down sendromlu olarak dünyaya gelen Derya (24) ve Sıddık Toprak (33) çifti, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Ö.A.'nın bu durumu kendilerinden sakladığını ileri sürerek, hakkında suç duyurusunda bulundu.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan Derya ve Sıddık Toprak çiftinin çocuk
hasreti evliliklerinin 5'inci yılında sona erdi. Çift, 14 Eylül'de bir çocuklarının
olacağını öğrendi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Ö.A.'nın özel
kliniğine giden Derya Toprak, tarama testi için Manisa Şehir Hastanesi'ne gitti.
Burada doktor M.Y. bebeğin down sendromu riski taşıdığını belirtip, perinatolojiye
sevk etti. Çift, doktorları Ö.A.'ya bu durumu anlattı ancak iddiaya göre Ö.A.,
böyle bir durum olmadığını, doğuma kadar da çocuğun sağlıklı olduğunu söyledi.
Derya Toprak, 24 Mayıs'ta özel bir hastanede Ö.A.'nın girdiği operasyonla doğum
yaptı. Doğumdan 1 gün sonra doğum yaptığı hastanedeki doktor ise çifte 'Esin'
adını verdikleri çocuklarının down sendromlu olduğunu söyledi. Büyük bir şok
yaşayan çift, doktorları Ö.A.'yı arayıp, çocuğun özel bir durumu olduğunu söyledi.
Çift, Ö.A.'nın '5 yıldır evlat hasreti çekiyordunuz, söyleseydim aldıracak mıydınız?'
sözleriyle tepki gösterdiğini ileri sürdü. Doğumdan 5 gün sonra İzmir Ege Üniversitesi'nde
yapılan iki genetik testinde de bebek down sendromlu çıktı. Baba Sıddık Toprak,
olayın ardından Manisa Adliyesi'ne gidip, Ö.A. hakkında suç duyurusunda bulundu.
Toprak, savcıya verdiği ifadede doktorun en ağır şekilde ceza almasını istedi.
'TARAMA TESTİ İÇİN ÇAĞIRDI'
Manisa Adliyesi önünde yaşadığı olayı anlatan Sıddık Toprak, "5 yıldır
çocuk hasreti çekiyorduk. Eşim 14 Eylül'de gebe kaldı. Özel kliniği olan, doktor
Ö.A.'ya gittik. Çocuğun sağlıklı olduğunu söylüyordu. Tahlil için Manisa Şehir
Hastanesi'ne gittiğimizde hastanedeki doktor, bebeğin down sendromlu olabileceğini
söyledi. Bu durumu doktorumuz Ö.A. ile paylaştık ancak böyle bir durum olmadığını
söyleyip, içimizin rahat etmesi için tarama testi yapmak amacıyla bizi yanına
çağırdı. Normal şartlarda 7 günde çıkan test sonuçları 1 gün içerisinde çıktı.
Her gittiğimizde bebeğin geliştiğini ve bir sorunu olmadığını söyledi. Doğumu
da kendisi gerçekleştirdi. Sabah eşimin doğum yaptığı hastane doktoru gelip,
çocuğumuzun down sendromlu olduğunu, bu durumu bilip bilmediğimizi sordu. Çok
şaşırdık ve doktoru aradık. Bize '5 yıldır evlat hasreti çekiyordunuz, söyleseydim
aldıracak mıydınız?' cevabını verdi" ifadelerini kullandı.
'BİZİ MAĞDUR ETTİ'
Bebeklerinin down sendromlu olduğunu doktorun kendilerinden sakladığını ileri
süren Sıddık Toprak, "Doktor hakkında suç duyurusunda bulundum. Biz 5 yıl
çocuk hasreti çektik ve biz bu hasreti çocuğumuzla yine gideririz ama bize söylense
önceden önlem alırdık ve bu kadar hayal kırıklığına uğramazdık. Bizi mağdur
etti, alay etti, aramadı, ilgilenmedi. Yargılanmasını istiyorum. Bizim canımız
yandı, başka kimsenin canı yanmasın" dedi.
Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Opr. Dr. Ö.A. ise yargı süreci devam ettiği
için konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.