20 bin yeni öğretmen ataması yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; "Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacak." dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 27 Haziran 2022 20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacak."Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız