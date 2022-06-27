Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ekonomi gündemiyle toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı 4 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana gündem maddeleri arasında asgari ücrette artış beklentisi, emekli ve memur maaş zammı, Kurban Bayramı tatili, NATO Zirvesi ve orman yangınları olan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

20 Bin yeni öğretmen ataması yapılacak

Erdoğan, 2022 yılında yapılacak öğretmen ataması ile ilgili olarak; "Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacak." dedi.