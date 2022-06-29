HDP'li vekilin teröristlerle fotoğrafı çıkan oğlu tutuklandı
Geçtiğimiz gün adli kontrol şartıyla serbest bırakılan HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihat Cemre, savcılık itirazının kabul edilmesinin ardından tekrar gözaltına alınarak tutuklandı. Cemre, Çanakkale Cezaevine gönderildi.
Kandil'de terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileriyle yaptığı görüşmelere ilişkin fotoğrafları olduğu ihbarı üzerine Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde gözaltına alınan Muhammed Cihad Cemre, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Savcılık itirazının kabul edilmesinin ardından tekrar gözaltına alınarak tutuklanan Cemre, Çanakkale Cezaevine gönderildi.
Ne olmuştu?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğüne 20 Haziran'da elektronik posta yoluyla yapılan ihbarın ardından 25 Haziran'da yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılıkça sorgulanmıştı.
Daha sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, ihbar üzerine Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda istihbarat ve TEM ekiplerince Bayramiç'te gözaltına alınmıştı. Şüphelinin, "Saatçioğlu" soyadını mahkeme kararıyla "Cemre" olarak değiştirdiği tespit edilmişti.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız