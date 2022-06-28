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'Demir yumruk' operasyonunda detaylar belli oldu: 280 gözaltı

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğratan firmalara yönelik Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "Demir Yumruk" operasyonunda, aralarında Erol Evcil'in de bulunduğu 280 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Haziran 2022 14:00
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, demir çelik sektöründe üretici olarak faaliyet gösteren ve güçlenerek tekelleşmeye çalışan suç örgütlerine yönelik, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Vergi Denetim Kurulu Müfettişleri ve MASAK personeli ortak çalışma grubu oluşturdu. Çalışmalara, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri de destek verdi.

- Operasyon için 10 aylık çalışma yürütüldü

Çalışma grubunun 10 ay boyunca sürdürdüğü çalışmalar, dinleme ve fiziki takip uygulamaları sonucunda, demir çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 suç örgütü tespit edildi.

Suç örgütlerinin, demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları, sahte fatura düzenleyerek üçüncü kişiler üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Firmaların, düzenledikleri 105 milyar liralık sahte fatura ile kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattıkları saptandı.

- Operasyonda 840 ekip görev aldı

Şüphelilere yönelik Ankara merkezli, aralarında İstanbul, Hatay, İzmir, Adana ve Kocaeli'nin de bulunduğu 29 ilde eş zamanlı, 840 ekip, 2 bin 100 personel, 250 vergi müfettişi ve MASAK personelinin görev aldığı "Demir Yumruk" operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 374 şüpheliden, aralarında kamuoyunda Erol Evcil olarak tanınan Erol Eşrefoğlu ile 3 suç örgütü elebaşının da yer aldığı 280 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin gözaltı işlemleri ile 374'ü ikamet, 95'i şirket olmak üzere toplam 470 adreste arama ve el koyma işlemleri sürüyor.

- ABA grubu

Ankara Mali Şube ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, Erol Eşrefoğlu'nun elebaşılığını yaptığı ve "ABA Grubu" denilen suç grubunun, demir-çelik ürünlerini piyasaya sattıktan sonra paraları örgüt liderinin talimatıyla grup şirketleri hesaplarına aktardıkları ve firmaların içinin boşaltıldığı belirlendi.

KDV, Kurumlar Vergisi ve stopaj ödemelerinin firmalar üzerinde bırakıldığı, böylece borç yükünün arttırıldığı, borçlar nedeniyle haciz gelmesi durumunda kiracı değişimine giderek faaliyete devam edildiği tespit edildi.

Firmaların, başlangıçta yaptıkları işlerden dolayı ilk etapta cüzi miktarlarda vergi ödedikten sonra piyasada güven sağladıkları, sonrasında vergilerini de ödemedikleri, ayrıca bu grubun, demir çelik sektöründe faaliyet yürüten köklü firmaları kasıtlı olarak iflasa sürükledikleri ortaya çıktı.

- Eryılmazlar

KAPAT [X]

Operasyon düzenlenen ve "Eryılmazlar" olarak bilinen ikinci suç grubunun, yasal ticaretlerinin yanı sıra üretici firmalardan kayıt dışı temin ettiği kütükleri nervürlü demir haline getirerek, yine kayıt dışı sattığı, sahte fatura düzenledikleri ve özellikle kütük demirde ödemeleri gereken vergiyi ödemeyerek kamu zararına neden oldukları belirlendi. Suç grubu içerisindeki kişilerin birbirleri ile görüşmelerini de deşifre eden ekipler, faturasız mal satışlarının "B", "İKİ" ve "ALTTAN" şeklinde adlandırıldığını tespit etti.

- DETAŞ

Soruşturma sürecinde "DETAŞ" olarak bilinen suç grubunu da mercek altına alan ekipler, "kapamada kullanılacak paralar ile çeklerde belirtilen keşideci, lehtar ilişkisi ile kapama yapılacak hesabın belirlendiğini, keşide edilen çekin paravan şirketlerin kaşe bilgileri kullanılarak çekin ciro silsilesinin oluşturulduğunu" ortaya çıkardı.

Çekte bulunan son cirolunun, muhatap bankadan parayı aldıktan sonra dışarda bekleyen örgüt kuryelerine verdiği, kuryenin, bu paraları gün içerisinde aldıkları firmalara tekrar teslim ettiği ve böylece devletin vergi kaybına uğratıldığı tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda, Erol Eşrefoğlu'nun kamuyu 3 milyar 955 milyon 628 bin 534 lira 48 kuruş, Eryılmazlar grubunun 1 milyar 436 milyon 81 bin 160 lira 81 kuruş, DETAŞ grubunun ise 20 milyar 645 milyon 967 bin 53 lira 80 kuruş zarara uğrattıkları belirlendi.

- 707 kişinin ifadesi alınacak

Operasyon kapsamında, birinci grupta 303, ikinci grupta 20, üçüncü grupta ise 51 olmak üzere toplam 374 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

Ayrıca 455 kişinin bilgi sahibi, 244 kişinin ikmalen şüpheli ve 8 kişinin de müşteki olmak üzere toplam 707 kişinin ifadesi alınacak.

Operasyonda şu ana kadar yapılan ikamet ve iş yeri aramalarında, 6 ruhsatsız tabanca, çok sayıda kaşe, irsaliye defteri, fatura ve ziynet eşyası ele geçirildi, yüklü miktarda nakit paraya el konuldu.

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